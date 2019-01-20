На миротворців ООН напали терористи: багато жертв і поранених

У західноафриканській республіці Малі терористи напали на базу ООН, в результаті чого були вбиті 8 миротворців, ще 19 отримали поранення.

Атака сталася рано вранці в неділю, 20 січня, на базі в напрямку кордону з Алжиром, повідомляється на сторінці місії в Facebook.

При цьому, зазначається, що напад здійснювали бойовики, які пов’язані з терористичним угрупуванням “Аль-Каїда”. Багато з них були ліквідовані миротворцями.

Повідомляється, що поранені були госпіталізовані в лікарні місії.

Спеціальний представник Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй в Малі Махамат Салех Аннадиф рішуче засудив досконалу атаку.

“Це боягузливий напад ілюструє рішучість терористів сіяти хаос. Я закликаю до негайних та узгоджених дій усіх сил для припинення загрози тероризму”, – заявив він.