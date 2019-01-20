США обійдуть РФ з видобутку нафти

У США в 2018 році зростання видобутку рідких вуглеводнів був «неймовірним і несподіваним».

До середини 2019 року США по видобутку сирої нафти можуть обійти нинішніх світових лідерів за цим показником Росію та Саудівську Аравію, повідомляє ТАСС з посиланням на звіт міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Відзначається, що в США в 2018 році зростання видобутку рідких вуглеводнів був «неймовірним і несподіваним», склавши 2,1 мільйона барелів на добу. У 2019 року він може вирости ще на 1,3 мільйона барелів на добу.

При цьому Росія і Саудівська Аравія планує скорочувати видобуток. Що ще відомо: Очікується, що в 2019 році зростання світового попиту на нафту складе 1,4 мільйона барелів на добу проти (в 2018 році було 1,3 мільйона).

Одночасно з цим прогноз зростання пропозиції нафти країн, що не входять в ОПЕК (Організація країн – експортерів нафти) знижений до 1,6 мільйонів барелів на добу, хоча раніше спостерігалося рекордне зростання пропозиції – 2,6 мільйона барелів на добу.

Чому це важливо: Від обсягів видобутку нафти залежать від її ціни на світовому ринку. 25 грудня 2018 року була зафіксована найнижча ціна на нафту марки Brent з червня 2017 року. Тоді одним з негативним чинником для ринку нафти став звіт міністерства енергетики США, згідно з яким запаси нафти в країні скоротилися лише на 497 тисяч барелів, замість очікуваних трьох мільйонів.