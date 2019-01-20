У Греції люди вийшли на протести проти нової назви Македонії

Акція була запланована біля будівлі парламенту Греції.

Сьогодні в Афінах (Греція) десятки тисяч людей вийшли на акцію протесту проти нової назви Македонії. Демонстрація вже переросла в зіткнення з поліцією.

Акція була запланована біля будівлі парламенту Греції, який, як очікується, почне обговорення питання про ратифікацію угоди з Македонією вже в понеділок.

В ході демонстрації правоохоронці застосували кийки та сльозогінний газ проти кількох груп екстремістів, які кидали каміння, петарди та інші предмети в поліцейських.

В результаті постраждали більше 10 співробітників правоохоронних органів, інформує агентство Associated Press.

Організатори акції прогнозували, що в недільних демонстраціях візьмуть участь 600 тисяч осіб. У той же час, згідно з даними поліції, на вулиці Афін вийшли близько 60 тисяч протестувальників.

Відзначається, що люди масово приїжджали на акцію зі всіх куточків країни. В околицях Афін було помічено велику кількість автобусів, на яких прибули прихильники націоналістських і консервативних рухів.

Для забезпечення безпеки було мобілізовано понад 1,5 тис. правоохоронців.