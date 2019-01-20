Поліція Франції затримала близько 300 учасників протестів “жовтих жилетах”

Десятки людей були затримані правоохоронними органами в Парижі, Бордо, Тулузі

Французькі правоохоронці в ході суботніх акцій протестів “жовтих жилетах” заарештувала близько 300 її учасників. Про це повідомив державний секретар міністра внутрішніх справ Лоран Нуньєс в ефірі телеканалу BFMTV.

Префектури в суботу повідомили, зокрема, про затримання десятків людей у різних містах. Так 42 людини були затримані правоохоронцями в Парижі. при цьому 36 з них все ще перебувають під вартою. Крім того, 49 були арештовані в Бордо, і 24 – в Тулузі, де протестувальники пошкодили фасади ратуші і розбили вікна в будівлі банку.

Разом з тим лідери руху “жовті жилети” закликали людей сьогодні знову вийти на протести.