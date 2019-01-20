У Сирії сталися два теракти: багато загиблих і поранених

У місті Афрін на північному заході Сирії 20 січня в результаті вибуху в пасажирському автобусі загинули троє мирних жителів, близько 20 отримали поранення.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, бомба в автобусі спрацювала, коли той виїжджав з вокзалу, що перебуває в безпосередній близькості від офісу губернатора”.

Інцидент стався в річницю операції “Оливкова гілка”, яка була розпочата в 2018 році.

Ініціатором операції з повітряним і наземним настанням виступила Туреччина з метою витіснити сирійських курдів з Африна. Керівництво країни розглядає їх дії як продовження забороненої Робочої партії Курдистану, повстанського руху на турецькій землі, що діє з 1984 року.

Жодна група поки не взяла на себе відповідальність за атаку.

Повідомляється, що вранці того ж дня в сирійській столиці Дамаскепрогремел вибух біля будівлі військового розвідувального управління.

У заяві Сирійського центру з прав людини говориться, що тоді загинуло і поранено кілька людей, проте точна кількість не називається.

Ілюстрація. Вибух у місті Афрін 31 січня 2018 року