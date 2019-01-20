У Середземному морі затонуло два судна з мігрантами: багато жертв

Троє врятованих перебувають на італійському острові Лампедуза.

У Середземному морі затонуло два судна з мігрантами, 170 людей загинули або пропали без вісті.

Джерела Агентства в громадських організаціях повідомляють про 53 загиблих в аварії в західному Середземномор’ї. Одного чоловіка врятувало риболовецьке судно, яке проплывало повз. До цього він провів добу у воді. Зараз йому надають медичну допомогу в Марокко.

ВМС Італії повідомляють про ще однієї катастрофи в Середземному морі, де 117 людей загинули або пропали без вісті. Троє врятованих перебувають на італійському острові Лампедуза, де отримують лікування.

В ООН не змогли самостійно підтвердити кількість жертв у цих інцидентах.

Повідомляється, що в минулому році більше двох тисяч мігрантів загинули в Середземному морі, намагаючись дістатися до берегів Європи.