Політолог показав, що буде з Україною, якщо Тимошенко стане президентом

Політолог Юрій Романенко пояснив, що чекає Україну, якщо президентські вибори виграє лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

За словами експерта, з риторики та «Нового курсу» Юлії Тимошенко видно, що вона буде робити ставку насамперед на економіку, соціальну політику і намагатися провести ресуверенизацию української моделі — робити ставку на внутрішні резерви, шукати можливості переформатування існуючих економічних відносин.

«І тут починається найцікавіше: Тимошенко опиниться в умовах, коли їй треба буде демонструвати швидкі успіхи, яких можна досягти лише в області, яка називається „справедливість“: покаранням однієї-двох фінансово-промислових груп або їх представників, щоб показати, що нові правила гри будуть дотримуватися», — пояснив він.

Юрій Романенко зазначив, що для таких мір їй треба сконцентрувати у своїх руках виконавчу вертикаль, і тут у лідера «Батьківщини» заготовлений хід з референдумом, зі зміною Конституції, перетворенням України в канцлерську республіку.

«Якщо в перші місяці вона зуміє провести референдум і з допомогою КСУ затвердить його підсумки, Тимошенко може створити умови, при яких на момент парламентських виборів вона зможе отримати парламентську більшість. За новим форматом, запропонованого Тимошенко, вибори в Раду повинні проходити в два тури, а їх переможець автоматично отримує більшість, 226 голосів», —додав він.

«Також Тимошенко однозначно буде наполягати на тому, щоб Нацбанк послабив свою залежність від МВФ, на включення друкарського верстата під великі інфраструктурні проекти, яких потребує Україна — таким чином можна буде збільшити стійкість до долара і ємність внутрішньої економіки і, як наслідок, ослаблення від зовнішніх негативних чинників», — пояснив політолог.