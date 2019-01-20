У Греції через зіткнень постраждало 10 поліцейських

У Греції в результаті бійки з активістами постраждало 10 правоохоронців.

“Через бійку з активістами в Афінах поліція повідомила, що 10 правоохоронців отримали поранення. Деякі протестувальники перестрибнули через паркан, а інші намагалися піднятися по сходах за меморіальний комплекс Могила Невідомого солдата, але офіцери переслідували їх. Один чоловік, який загорнувся в грецький прапор, напав на поліцію з великою палицею, в той час як інші розмахували великими прапорами на дерев’яних палицях і наносили удари по офіцерам”, – йдеться в повідомленні.