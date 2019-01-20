На акції «жовтих жилетах» виявили бойовиків «ДНР»

Як мінімум троє бойовиків “ДНР” з числа французьких націоналістів, забезпечують силовий супровід акцій “жовтих жилетів”.

Зокрема, Віктор Стрічка, «з його військовим беретом і військовими прикрасами – насправді не виглядає як звичайний «жовтий жилет», – пише видання, уточнюючи, що даний персонаж є колишнім десантником і певний час воював на стороні терористів на Донбасі. Він був тісно пов’язаний з багатьма націоналістичними організаціями Франції.

Пізніше створив власне націоналістичний рух Unité Continentale. На фотографіях, опублікованих з протестних акцій «жовтих жилетах» у Франції, журналісти ідентифікували ще двох бойовиків. Мова йде про Сергія Муньє і терориста на ім’я «Міша». Таким чином, принаймні, три колишніх бойовиків, які воювали на Донбасі, присутні у складі «жовтих жилетів».