Оренда житла для нардепів: скільки за це платить держава

Народні депутати України щомісяця отримують компенсацію від держави за оренду житла в Києві.

Сайт “Сегодня” вирішив підрахувати, скільки грошей з держбюджету отримують депутати на проживання.

На компенсацію витрат на житло з держбюджету витратили 40,6 млн грн

Нардепи в Україні отримують щомісячну компенсацію за витрати на житло. Верховна Рада постійно публікує звіти про те, кому і скільки ж грошей було виділено на оренду нерухомості з державного бюджету. В документах можна побачити, що кількість нардепів, які отримують компенсацію в 2018 році варіювалося від 165 до 174. Найменше народних обранців отримали компенсацію в грудні 2018 р. – всього 165 чоловік, а найбільше в січні – 174. У середньому, їх кількість становить 172 людини, тобто майже 41% народних обранців отримують компенсації.

Сума компенсації теж змінюється. Так, виплати нардепам чергувалися по місяцях – наприклад, у квітні всі отримали по 19 500 грн, а вже в травні – 20 150 грн, така традиція збереглася і до кінця 2018 р. В середньому, щомісяця їм нараховують по 20 тисяч гривень за оренду квартири чи кімнати в готелі “Київ”; виходить, що за один день їм платять по 650 грн.

Таким чином, загальна сума компенсацій за 2018 р. склав 40,6 млн грн, тоді як ще в 2017 р. вона була близько 32 млн грн.

Нагадаємо, що згідно з держбюджетом країни, на 2018 р., всього на витрати Верховної Ради було виділено 1,72 млрд грн. Найбільші статті витрат було заплановано на законодавчу діяльність – 897,1 млн грн і на забезпечення функціонування парламенту – 771 млн грн.

Тим не менш, виплати компенсацій нардепам складають чималу частину витрат, особливо, якщо порівнювати з іншими напрямками. Наприклад, в 2018 р. на заходи по реабілітації дітей хворих на церебральний параліч було виділено 14 млн грн., на державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки – 30 млн грн.

Компенсацію отримують і ті, у кого є житло у столиці

Нардепи щомісяця отримують компенсацію за оренду житла згідно статті 35 Закону “Про статус народного депутата”. Там прописано, що народному депутату на оренду житла або оренда готельного номера на підставі його заяви та копії документа, в який внесено відомості про місце його проживання, щомісяця видаються кошти в розмірі, установленому кошторисом Верховної Ради України для компенсації вартості оренди.

Закон передбачає, що право отримувати компенсацію є тільки у тих депутатів, які не забезпечені житлом в Києві, а самі вони зареєстровані на відстані більше 30 км від столиці.

Незважаючи на те, що нардепи йдуть на тривалі канікули, щомісячні компенсації оренди житла їм все одно нараховуються. Так, наприклад, в середині липня вся Верховна Рада пішла на канікули, а до роботи народні обранці повернулися тільки 3 вересня. Але компенсації за серпень і половину липня вони все одно отримали, згідно законодавчим нормам.

Інше питання в тому, що з 172 депутатів, які отримують компенсації, у кількох десятків народних обранців все-таки є житло в столиці, що можна побачити з декларацій. Крім наявності житла, є і нардепи з офіційно задекларованими мільйонами, які, однак, також отримують компенсацію.

“Ми проаналізували понад 170 декларацій тих депутатів, які отримали компенсацію на житло в Києві в минулому році (2017 р. – Ред.). Як виявилося, два десятка депутатів з різних фракцій вказали про своє/членів сім’ї право власності на квартиру або будинок в столиці, і при цьому отримали компенсацію на житло. Якби народні обранці проживали у власних столичних будинках, державний бюджет України міг заощадити мінімум 4,4 млн грн в рік.”, – сказано в дослідженнях Центру демократії та верховенства права.

Питання про те, щоб врегулювати цей процес і не витрачати гроші з держбюджету даремно, порушувалося вже неодноразово. Так, пропонувалося посилити норми закону, згідно з яким депутати більше не змогли б брати бюджетні гроші, при цьому маючи власне житло. Хоча така норма і зараз є в законодавстві, але ніякого контролю за цим не проводиться.