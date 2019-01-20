У Магнітогорську звалилася величезна частина підірваного будинку

За інформацією видання, гендиректор фірми-підрядника, яка займається знесенням, не збирався «кидати» його, однак велику частину 7-го під’їзду будинку втримати не вдалося, і він звалився. Відео обвалення розлетілося по соціальним мережам. Директор компанії-підрядника поспішив запевнив, що демонтаж був плановим, однак кілька днів тому він запевняв репортерів, що конструкція повинна встояти.

Як розповідають місцеві жителі, вони схопили дітей, навіть не встигли одягнутися і вибігли на вулицю. Після страшної трагедії, вони, за їхніми словами, прислухаються до кожного шереху.

«Ми так налякалися, що тут же схопили речі і рвонули евакуюватися, навіть дітей одягати не стали — застудитися краще, ніж загинути», — розповідають мешканці 2-го під’їзду будинку.

Крен відшаровується стіни фахівці помітили вчасно і скомандували повний відхід на безпечну відстань. Постраждалих від чергового обвалу конструкцій на поточний момент немає.

Як повідомляли раніше, обвал під’їзду житлового будинку в Магнітогорську стався 31 грудня 2018 року. В результаті трагедії загинули 39 людей. Після обвалу в житловому будинку сталися два інші надзвичайні події, з-за чого в ЗМІ з’явилася інформація, що вибух в Магнітогорську може бути терактом.