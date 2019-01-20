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Грецію охопили масштабні протести з-за Македонії: подробиці, фото і відео

20.01.2019

Грецию охватили масштабные протесты из-за Македонии: подробности, фото и видео

У грецькій столиці Афінах у неділю, 20 січня, понад 100 тисяч людей вийшли на акцію проти угоди з Македонією про її перейменування.

Місцеві влади, а також церкви і монастирі орендували десятки автобусів в регіонах, щоб привезти людей з усієї країни в столицю.
Грецию охватили масштабные протесты из-за Македонии: подробности, фото и видео

Грецию охватили масштабные протесты из-за Македонии: подробности, фото и видеоГрецию охватили масштабные протесты из-за Македонии: подробности, фото и видео 

“Цивільні групи активізували кампанію в соціальних мережах, щоб залучити як можна більше демонстрантів”, — сказано в повідомленні.

Грецию охватили масштабные протесты из-за Македонии: подробности, фото и видео

Демонстранти з лав націоналістів намагалися потрапити до стін парламенту, кидали в копів камені і пляшки із запальною сумішшю. Поліція у відповідь застосувала перцевий газ і кийки.

Грецию охватили масштабные протесты из-за Македонии: подробности, фото и видео

Копи відповів на дії групи радикально налаштованих демонстрантів сльозогінним газом, так як ті кидали в них каміння, фарбу та інші предмети.

Грецию охватили масштабные протесты из-за Македонии: подробности, фото и видео

Грецию охватили масштабные протесты из-за Македонии: подробности, фото и видео

Грецию охватили масштабные протесты из-за Македонии: подробности, фото и видео

 

Відзначається, що на вулиці люди вийшли на заклики правих націоналістичних сил, так як вже в понеділок, 21 січня, парламент Греції почне обговорення законопроекту про ратификацииподписанного влітку 2018 року Угоди про перейменування Республіки Македонія в Республіку Північна Македонія.

Грецию охватили масштабные протесты из-за Македонии: подробности, фото и видео

Грецию охватили масштабные протесты из-за Македонии: подробности, фото и видео

Грецию охватили масштабные протесты из-за Македонии: подробности, фото и видео

Раніше парламент Македонії більшістю голосів ратифікував Угоду про перейменування країни, а македонська прем’єр Зоран Заев висловив надію на те, що найближчим часом документ буде ратифікований і грецькою стороною, після чого угода набуде чинності.

Республіку Македонія хочуть перейменувати на Республіку Північну Македонію. Суперечку з Грецією з цього приводу триває з 1991 року, оскільки остання має однойменну провінцію.

Грецию охватили масштабные протесты из-за Македонии: подробности, фото и видео

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