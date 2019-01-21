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Пожежа в Куршевелі: Кількість постраждалих зросла до 25 осіб

21.01.2019

Пожар в Куршевеле: Количество пострадавших выросло до 25 человек

Кількість постраждалих в результаті пожежі на гірськолижному курорті Куршевель зросла до 25.

“Двадцять п’ять чоловік отримали поранення, в тому числі чотири серйозно травмовані. Їх доставили в лікарню вертольотом”, – вказується в повідомленні.

Нагадаємо, що в результаті великої пожежі на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах загинули щонайменше 2 людини, ще 22 постраждали.

Вогонь спалахнув на останньому поверсі одного з будинків і швидко перекинувся на два сусідні будівлі. Шоковані люди вистрибували через балкон в одній спідній білизні.

Для приборкання вогню рятувальники залучили гелікоптер. Про причини пожежі поки не повідомляється.

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