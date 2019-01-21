«Я проклинала Новоросію»: екс-снайпер «ДНР» розповіла, як над нею знущалися бойовики

Громадянка Білорусі Наталія Красовська, яка брала участь у бойових діях на Донбасі на стороні проросійських бойовиків, розповіла, що лише виконувала у них допоміжні функції і робила це з примусу. Деталями своєї служби в лавах «ДНР» вона поділилася з білоруськими телеканалом «Белсат».

Красовська була снайпером на прізвисько «Сонечко». Так її називали «друзі по зброї» і так вона представилася російським журналістам, які в червні 2014 року знімали матеріал про «ополченцах» в зайнятій ними Слов’янську. Тоді, з фронту, вона передавала привіт президентові Білорусі Олександру Лукашенко, показувала свій білоруський паспорт і говорила, що білоруси «на стороні».

Зараз 38-річна Красовська живе в Москві. Журналісти «Белсат» говорили з нею по телефону, але вони стверджують, що сумнівів немає – голос був її. Також вона поділилася своїми фото і враженнями від «служби» в «ДНР».

Фото: belsat.eu

За її словами, вона не була снайпером і нібито не вбивала людей, а лише виконувала допоміжні функції. Іншими словами була «на підхваті» і тільки подавала боєприпаси окупантам. Також Красовська стверджує, що робила це не по своїй волі, а її примушували та застосовували фізичне насильство.

Зі слів білоруски, її пов’язували, били, іноді навіть електрошокером.

«Коли вони йшли, я подползала до дверей, билася об неї плечем і проклинала їх до дванадцятого коліна. Кричала: «Ненавиджу, щоб ви здохли з вашої Новоросією!», — каже Красовська.

Крім цього, терористи погрожували, що передадуть досьє на неї українській стороні.

«До українців сунешся — передамо відомості, що ти воювала. Так я залишилася на їх базі в якості дівчинки для биття. Всі мене принижували, опускали», — додала Красовська.

На Донбас білоруска нібито потрапила через російське місто Ростов. Вона хотіла «трошки подивитися на війну», а потім поїхати в Київ, де її чекав чоловік, з яким вона познайомилася ще в 2009 році. Красовська каже, що її затримали бойовики в селищі Черевковка.