Супрун радить українцям їсти менше чорної ікри або замінити її на червону

Глава Моз Уляна Супрун розвіяла міф про виняткову користь чорної ікри для людини і заявила, що делікатес є реальною загрозою зникнення деяких видів риб. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

“Щодо чорної ікри варто пам’ятати важливу річ – це продукт, одержуваний з дуже рідкісних осетрових риб, які зараз знаходяться на межі зникнення. На прохання WWF в Україні розповідаємо про це більш детально. Вилов осетрових заборонений у всіх країнах Причорномор’я. В Україні також всі види осетрових – стерлядь, білуга, російський осетер та інші – занесені в Червону книгу. Головною загрозою для осетров є браконьєрський вилов цієї риби, головним чином з-за їх ікри”, – зазначила Супрун.

Вона також зазначила, що більшість корисних властивостей чорної ікри обумовлені вмістом вітамінів, макро – і мікроелементів, незамінних амінокислот і ненасичених жирних кислот, які можна знайти у лососевих породах риб і червоної ікри.

Наприклад, ікра лососевих риб (червона ікра), а також ікра Лобан і минтая мають схоже вміст білків і незамінних амінокислот. За змістом заліза і фосфору червона ікра майже не поступається чорній, а за вмістом кальцію і магнію навіть переважає, підкреслила глава Моз.

Вона також зазначила, що м’ясо тунця, а також печінка тваринного походження містить значно більше вітаміну А. Вітаміну Е можна знайти в достатній кількості в соняшниковій олії.

“Якщо ви не можете відмовитись від цього продукту, то варто вибирати ікру перевірених виробників, з відповідним маркуванням на упаковці. Адже є місця для розведення осетрових, де їх вирощують спеціально. Пам’ятайте, що купуючи неперевірену ікру або м’ясо осетрових, ви робите свій внесок в їх знищення. Якщо ж любите рибалити і випадково спіймали осетрову рибу – обов’язково відпускайте назад у воду”, – радить Супрун.