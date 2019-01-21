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Супрун радить українцям їсти менше чорної ікри або замінити її на червону

21.01.2019

Супрун советует украинцам есть меньше черной икры или заменить ее на красную

Глава Моз Уляна Супрун розвіяла міф про виняткову користь чорної ікри для людини і заявила, що делікатес є реальною загрозою зникнення деяких видів риб. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

“Щодо чорної ікри варто пам’ятати важливу річ – це продукт, одержуваний з дуже рідкісних осетрових риб, які зараз знаходяться на межі зникнення. На прохання WWF в Україні розповідаємо про це більш детально. Вилов осетрових заборонений у всіх країнах Причорномор’я. В Україні також всі види осетрових – стерлядь, білуга, російський осетер та інші – занесені в Червону книгу. Головною загрозою для осетров є браконьєрський вилов цієї риби, головним чином з-за їх ікри”, – зазначила Супрун.

Вона також зазначила, що більшість корисних властивостей чорної ікри обумовлені вмістом вітамінів, макро – і мікроелементів, незамінних амінокислот і ненасичених жирних кислот, які можна знайти у лососевих породах риб і червоної ікри.

Наприклад, ікра лососевих риб (червона ікра), а також ікра Лобан і минтая мають схоже вміст білків і незамінних амінокислот. За змістом заліза і фосфору червона ікра майже не поступається чорній, а за вмістом кальцію і магнію навіть переважає, підкреслила глава Моз.

Вона також зазначила, що м’ясо тунця, а також печінка тваринного походження містить значно більше вітаміну А. Вітаміну Е можна знайти в достатній кількості в соняшниковій олії.

“Якщо ви не можете відмовитись від цього продукту, то варто вибирати ікру перевірених виробників, з відповідним маркуванням на упаковці. Адже є місця для розведення осетрових, де їх вирощують спеціально. Пам’ятайте, що купуючи неперевірену ікру або м’ясо осетрових, ви робите свій внесок в їх знищення. Якщо ж любите рибалити і випадково спіймали осетрову рибу – обов’язково відпускайте назад у воду”, – радить Супрун.

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Супрун советует украинцам есть меньше черной икры или заменить ее на красную

 

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