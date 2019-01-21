В уряду немає грошей на серйозну підтримку іпотеки

З початку 2019 року основні гравці російського кредитно-фінансового ринку — Ощадбанк і ВТБ, вже підняли ставки по іпотеці. Перший тепер пропонує кредитний продукт від 10,8% річних (+1 п. п.), а другий — в середньому на 10,1% річних (+0.6 п. п.). Таким же чином збирається вступити в самому найближчому майбутньому і «Газпромбанк»: намір вже анонсовано, хоча конкретне рішення поки не прийнято.

Ця ситуація не може не хвилювати людей, провокуючи чутки і розмови про черговий крах російського ринку нерухомості. «СП» поцікавилася у аналітиків, чого можна очікувати в 2019 році від цього сегменту економіки.

— Насправді, банки ще з серпня почали акуратно «грати на підвищення», коли стало зрозуміло, що у вересні Центробанк перейде до підвищення ключової ставки, — зазначив аналітик ГК ФІНАМ Олексій Коренєв, — Так що ставки, виходить, ростуть вже не перший день. На щастя, темпи зростання поки невеликі, підстав піднімати ставки високо поки не бачиться.

«СП»: — але в принципі для підвищення ставок підстави все-таки є?

— Так. По-перше, зрозуміло, що збільшення ключової ставки ЦБ РФ тягне за собою ставки за будь-якими кредитними продуктами, у тому числі й іпотечних. По-друге, ставки йдуть наверх ще і тому, що банки включають в іпотечні продукти ризики, пов’язані як з валютними коливаннями, так і взагалі з зовнішньополітичними і макроекономічними ризиками на кшталт санкцій. По-третє, своє слово сказала і помітне посилення закону про пайове будівництво № 214-ФЗ, яке істотно обмежує не тільки права забудовника, але і їх заробіток. До того ж, при переході до ескроу-рахунків нерухомість на етапі котловану, на стадії будівництва, буде дорожчати абсолютно точно, і за підсумками року досить істотно.

«СП»: — Роз’ясніть, будь ласка, ще раз, чому?

— Тому що рахунки ескроу в принципі припускають наявність посередника, який теж візьме собі якусь комісію за свої послуги.

«СП»: — Але ж посередником в даному випадку буде сам банк!

— Ну, він же не буде працювати за безкоштовно. Йому потрібно залучати ресурси. Задіяти фахівців, які будуть сидіти і оцінювати угоди, якість будівництва і можливі ризики. До того ж більшості забудовників доведеться брати кредити в банках. Природно, вони теж коштують грошей. Само собою, розмір іпотечного кредиту також зросте. А переважна частина квартир на первинному ринку купується саме в іпотеку громадянами, у яких немає можливості відразу придбати вже побудоване житло.

«СП»: — Що ж буде з купівельним попитом при таких розкладах?

— Якась його частина зміститься в сегменти готової первинної нерухомості і на «вторинку», які, до речі, теж трохи подорожчають. Звичайно, в меншій мірі, але тим не менш. Я думаю, що якщо за підсумками року квартири на етапі котловану зростуть на 8-10%, то в двох інших сегментах буде плюс 4-5%. Що стосується активності покупців, то буде не то щоб очікувана стагнація, але абсолютно точне зниження темпів іпотечного кредитування та темпів забудови. Для цього є дві причини. Перша — велика кількість забудовників, передбачаючи проблеми при переході від дольової будівництва до проектного фінансування, намагалося побудувати житло з великим запасом, і цей надлишок на ринку однозначно позначиться. Друга причина — вичерпання купівельного попиту.

«СП»: — Але ж уряд сповнений райдужних надій і чекає навпаки зростання попиту в тій же іпотеці.

— Я не знаю, звідки в уряді мрії про зростання в 6 трильйонів рублів по іпотеці щорічно і вихід на рубіж в 20 трильйонів. Це неможливо хоча б просто тому, щоб цього досягти, житло в іпотеку повинна взяти кожна російська сім’я. А більшість сімей не може собі дозволити взяти іпотеку навіть за нульовою ставкою, не кажучи вже про ставкою в 10%. Вони навіть початковий внесок не потягнуть. Пік платоспроможного попиту припав на 2018 рік, ті, хто ловив момент, коли стане дешевше, його спіймали. А в новому році купувати квартири будуть тільки ті, хто проґавив, або ті, у кого дійсно є в цьому гостра потреба.

«СП»: — А як же програма пільгової іпотеки для сімей з дітьми? Вірніше, оновлення її параметрів? Адже, наприклад, віце-прем’єр Тетяна Голікова на Гайдарівському форумі заявила, що період пільгової процентної ставки буде збільшено, а то й зовсім буде діяти весь термін кредиту. Крім того, вона ж анонсувала надання субсидії за формулою «ключова ставка Банку Росії + 4 процентних пункту» та інші нововведення. Не допоможе?

— Всі федеральні програми, на зразок пільгової іпотеки для сімей з дітьми або допомоги окремим категоріям позичальників, будь то військові або молодята, порівняно невеликі за обсягом. Він, звичайно, впливають на іпотечний сегмент, але не глобальне, а дуже локальне. Та ж сама ситуація складається і з аналогічними регіональними іпотечними програмами в силу їх суттєвого обмеження. Так що пільгові програми — це, звичайно, добре, але, на жаль, більшість населення в них не потрапляє. Так що і обсяги іпотеки, і темпи реалізації житла упадуть.

«СП»: — Наскільки сильно, можна припустити?

— Поки сказати важко, це буде видно за підсумками першого кварталу. Але однозначно буде нижче, ніж у минулому році. Тому що забудовники ціни знижувати не будуть, вони і так працюють на межі рентабельності. Це, звичайно, не катастрофа, катастрофа була в 2015-2016 роках, просто результати будуть гірше торішніх.

«СП»: — А уряд ніякими додатковими програмами на кшталт субсидування ставки за кредитами вже втручатися не буде? Не буде витягувати ринок?

— Уряд, може бути, і радий допомогти, тому що насправді частка іпотеки в російському ВВП невелика, всього 6%. Для порівняння, в США це майже 80%, а в Європі 20-40%, там це багато в чому двигун економіки, але під це та інші потужності задіяні, і платоспроможність інша. Але у російського уряду немає грошей і ресурсів на серйозну допомогу. І так вже збирають останні копійки у вигляді податків, штрафів.

«СП»: — Добре, якщо з попитом і пропозицією в іпотеці все відносно зрозуміло, чи можна за якимось ознаками припустити, підніметься ще ключова ставка ЦБ РФ вже в першому або в другому кварталах нинішнього року?

— Це буде видно за результатами січня. Тому що ключова ставка зав’язана на інфляційні ризики. І якщо нинішні темпи інфляції збережуться, то за підсумками січня інфляція може вийти на показник в 1,3%, а то й у 1,5%. Останній рівень, до речі, є критичним і вище цього стелі Центробанк інфляцію не відпустить. Але для цього вже в лютому 2019 року він буде змушений знову підняти ключову ставку. Цей варіант не такий вже і нездійсненний, тому що початок січня виявився дуже поганим. Бензин, наприклад, виріс на 1,7% в регіонах, чого ніхто не очікував. Якщо ж інфляція за підсумками січня складе відсоток з невеликим, то у цьому випадку, швидше за все, Центробанк буде дуже обережно і виважено приймати таке рішення. Тому що підвищення ключової ставки, звичайно, знімає деякі інфляційні ризики. Але це сильно тисне на бізнес — зростає вартість позикових грошей і для підприємців, і для населення. Високі ставки погано позначаються на товарообігу, на обсязі ВВП і так далі. І в цьому випадку Центробанк знаходиться між двох вогнів.

«СП»: — Як сильно і як часто її можуть піднімати?

— Повторюся, якщо інфляція в січні не дійде до 1,3%, то ймовірність підвищення ключової ставки буде нижчою, в крайньому разі, 50 на 50. А ось якщо інфляція буде в діапазоні 1,3−1,5%, то ймовірність підйому ключової ставки в лютому дуже висока. Як сильно і як часто її будуть піднімати за підсумками року — передбачити складно, це буде залежати від подальших темпів інфляції. Але я думаю, що до кінця року ми абсолютно точно побачимо 8%. А ось закінчимо ми 2019 рік з ключовою ставкою на рівні 8,25% або на рівні 8,5%, буде залежати від ситуації з нафтою, з інфляцією і з цілою купою параметрів. На даний же момент, на жаль, це все поки непередбачувано.