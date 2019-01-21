Рада проштовхнула в бюджеті сім поправок для олігархів

Під час прийняття державного бюджету-2019 народні депутати пролобіювали прийняття кількох поправок, які були вигідними для ряду великих бізнесменів і олігархів в Україні. Про це йдеться в статті «Грають вони — платите ви. Як Рада «продала» бюджет країни за сім поправок» на сайті «Економічна правда».

Журналісти відзначають, що сім поправок (151, 152, 301, 303,

541, 550 і 577) прийняли після бурхливих двогодинних дискусій.

Так, 151 і 152 поправки стверджують схему з посередниками при

оцінки майна, яка буде приносити її бенефіціарам сотні мільярди

гривень щорічно. «Ці поправки були схвалені під тиском депутатської групи

«Відродження», членів якого ЗМІ називають бенефіціарами схеми з

посередниками», – додають журналісти.

Завдяки 301 поправці підприємства можуть не платити ренту на

видобуток ураносодержащих корисних копалин при стадії розвідки. «Інтерес в цій

галузі є в осіб, наближених до глави МВС Арсена Авакова, і в оточенні президента Петра Порошенка», – йдеться в статті.

Правкою 303 підвищена лише на 0,8% (до 8,8%) рента на видобуток

залізної руди. А це вигідно, в першу чергу, «Метінвесту» Ріната Ахметова і Ferrexpo Костянтина Жеваго.

Правка 541 допомогла олігархам в аграрному секторі, наприклад,

того ж Андрію Веревському з холдингом «Кернел». «Усім

представникам аграрної галузі та харчової промисловості, які розширюють

виробничі потужності і будують нові об’єкти, відмінили сплату так

званої «пайової участі» в місцеві бюджети, яка може досягати до

10% від загальної кошторисної вартості будівництва таких об’єктів», – пояснюють

журналісти суть змін, запропонованих родичем Веревського, народним

депутатом від «Блоку Петра Порошенко» Олексієм Мушаком.

Виробникам пластикових пляшок правкою 550 скасували

одновідсотковий імпортне мито на гранули, з яких їх виготовляють. Ініціатором

став представник БПП Михайло Кобцев.















І останній, сьомий, правкою №577 парламентарії підтримали

нардепа від БПП, зробивши «Укрспирт» монополістом пі виробництві спиртних

дистилятів.

Раніше SKELET-info повідомляв, що народні депутати приймали державний бюджет на наступний рік у п’яному угарі.