Рада проштовхнула в бюджеті сім поправок для олігархів

Під час прийняття державного бюджету-2019 народні депутати пролобіювали прийняття кількох поправок, які були вигідними для ряду великих бізнесменів і олігархів в Україні. Про це йдеться в статті «Грають вони — платите ви. Як Рада «продала» бюджет країни за сім поправок» на сайті «Економічна правда».
Журналісти відзначають, що сім поправок (151, 152, 301, 303,
541, 550 і 577) прийняли після бурхливих двогодинних дискусій.
Так, 151 і 152 поправки стверджують схему з посередниками при
оцінки майна, яка буде приносити її бенефіціарам сотні мільярди
гривень щорічно. «Ці поправки були схвалені під тиском депутатської групи
«Відродження», членів якого ЗМІ називають бенефіціарами схеми з
посередниками», – додають журналісти.
Завдяки 301 поправці підприємства можуть не платити ренту на
видобуток ураносодержащих корисних копалин при стадії розвідки. «Інтерес в цій
галузі є в осіб, наближених до глави МВС Арсена Авакова, і в оточенні президента Петра Порошенка», – йдеться в статті.
Правкою 303 підвищена лише на 0,8% (до 8,8%) рента на видобуток
залізної руди. А це вигідно, в першу чергу, «Метінвесту» Ріната Ахметова і Ferrexpo Костянтина Жеваго.
Правка 541 допомогла олігархам в аграрному секторі, наприклад,
того ж Андрію Веревському з холдингом «Кернел». «Усім
представникам аграрної галузі та харчової промисловості, які розширюють
виробничі потужності і будують нові об’єкти, відмінили сплату так
званої «пайової участі» в місцеві бюджети, яка може досягати до
10% від загальної кошторисної вартості будівництва таких об’єктів», – пояснюють
журналісти суть змін, запропонованих родичем Веревського, народним
депутатом від «Блоку Петра Порошенко» Олексієм Мушаком.
Виробникам пластикових пляшок правкою 550 скасували
одновідсотковий імпортне мито на гранули, з яких їх виготовляють. Ініціатором
став представник БПП Михайло Кобцев.
І останній, сьомий, правкою №577 парламентарії підтримали
нардепа від БПП, зробивши «Укрспирт» монополістом пі виробництві спиртних
дистилятів.
Раніше SKELET-info повідомляв, що народні депутати приймали державний бюджет на наступний рік у п’яному угарі.