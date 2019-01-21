Таліби атакували базу афганських спецслужб: 12 загиблих

Чиновники підтвердили, що терорист-смертник підірвав автомобіль, начинений вибухівкою.

Терорист-смертник підірвав автомобіль, начинений вибухівкою. Після цього бойовики відкрили вогонь.

Від чиновників офіційної інформації про поранених не надходило. Про поранених повідомили представники медустанов. Частина постраждалих надійшла в місцеві лікарні, а тяжкопоранених відправили в афганську столицю Кабул.

Військова база в Майдан-Шахре одночасно є місцем дислокації спецназу і центром підготовки афганських збройних сил.

Таліби взяли на себе відповідальність за вибух і заявили, що група нападників нібито взяла штурмом базу.