Таліби атакували базу афганських спецслужб: 12 загиблих

Чиновники підтвердили, що терорист-смертник підірвав автомобіль, начинений вибухівкою.
Терорист-смертник підірвав автомобіль, начинений вибухівкою. Після цього бойовики відкрили вогонь.
Від чиновників офіційної інформації про поранених не надходило. Про поранених повідомили представники медустанов. Частина постраждалих надійшла в місцеві лікарні, а тяжкопоранених відправили в афганську столицю Кабул.
Військова база в Майдан-Шахре одночасно є місцем дислокації спецназу і центром підготовки афганських збройних сил.
Таліби взяли на себе відповідальність за вибух і заявили, що група нападників нібито взяла штурмом базу.