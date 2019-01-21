Ізраїль завдав нового авіаудар по Сирії і знищив російський «Панцир-С1»

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по позиціях «Аль-Кудс» — елітного підрозділу в складі іранського Корпусу вартових ісламської революції на території Сирії. У результаті атаки загинули щонайменше чотири людини, передає BBC.

Сирійські ЗМІ повідомляють, що більшість ізраїльських ракет були збиті. У свою чергу Ізраїль заявив, що це сталося після того, як сили Кудса в неділю запустили ракету з Сирії над Голанськими висотами. Ракету вдалося перехопити.

Армія оборони Ізраїлю оголосила про початок операції у своєму Twitter вранці в понеділок.

Російські військові, які підтримують сирійський уряд, кажуть, що було знищено більше 30 ізраїльських ракет. Вони також повідомляють, що четверо сирійських солдатів були вбиті в результаті авіаудару, націленого на аеропорт.

Пізніше Сирійська обсерваторія з прав людини заявила, що ізраїльські ракети знищили склади зброї і військові об’єкти, що належать Ірану і підтримуваному Іраном руху «Хезболла».

У свою чергу Армія оборони Ізраїлю опублікувала відео знищення російського комплексу ППО «Панцир-С1».