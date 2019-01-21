Блогер розповіла, на чому заробляють комунальники «Київзеленбуду»

Комунальне об’єднання «Київзеленбуд» за минулий рік витратило 11,969 млн грн на обрізку дерев. Про це повідомила Наталія Лебідь у своєму блозі на сайті «24 каналу» з посиланням на офіційну відповідь підприємства.
Згідно з документом, «Київзеленбуд» провело санітарну
обрізку 56 905 дерев і прибирання сухостою 6 435 дерев. Таким чином, в
середньому компанія витратила 188 гривень на одне дерево, підрахувала блогер.
У той же час приватні фірми столиці такі послуги
надають за більш низькими цінами. «Наприклад, компанія Ibud береться видалити
аварійне дерево за 50 гривень, а обрізати садове — також по 50. На ресурсі Altius
можна видалити сухі гілки по 60 гривень за штуку. А якщо хочеться ще трохи
заощадити, то Zcentr і кронирует, і спиляє дерево, починаючи від 45 гривень», –
зазначила Лебідь.
У той же час вона підкреслює, що фірми надають
послуги лише в межах приватної власності, не складаючи при цьому конкуренцію
«Київзеленбуду».
«Одним словом, що і потрібно було довести: на роботі з
деревами, яку в «Київзеленбуді» вважають доцільною, і науково
обґрунтованою, комунальники непогано заробляють. І неважливо, що арбористы
(фахівці з догляду за деревами) в один голос плачуть про те, що це
варварство, безгосподарність і лицемірство — обрізати рослини тим способом,
як це робиться в Києві», – пише блогер.
Також Лебідь цитує ЗМІ, які стверджують, що тільки на
закупівлю саджанців у минулому році «Київзеленбуд» витратив 22 млн грн. «А
враховуючи те, що цю зиму молоді деревця (наприклад, ті, що на Липській) можуть
і не пережити, наступної навесні їх знову доведеться зрізати і викорчовувати.
Кругообіг обрубки в природі буде вічним, коли в справу вступає «Київзеленбуд»,
– констатує Лебідь.
Раніше SKELET-info повідомляв, що столичне ТОВ «Аркада Строй Холдинг» виграло тендер «Київзеленбуду» на ремонт парку «Перемога» в Дніпровському районі. Вартість тендеру склала 44,69 мільйонів гривень.