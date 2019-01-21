Блогер розповіла, на чому заробляють комунальники «Київзеленбуду»

Комунальне об’єднання «Київзеленбуд» за минулий рік витратило 11,969 млн грн на обрізку дерев. Про це повідомила Наталія Лебідь у своєму блозі на сайті «24 каналу» з посиланням на офіційну відповідь підприємства.

Згідно з документом, «Київзеленбуд» провело санітарну

обрізку 56 905 дерев і прибирання сухостою 6 435 дерев. Таким чином, в

середньому компанія витратила 188 гривень на одне дерево, підрахувала блогер.

У той же час приватні фірми столиці такі послуги

надають за більш низькими цінами. «Наприклад, компанія Ibud береться видалити

аварійне дерево за 50 гривень, а обрізати садове — також по 50. На ресурсі Altius

можна видалити сухі гілки по 60 гривень за штуку. А якщо хочеться ще трохи

заощадити, то Zcentr і кронирует, і спиляє дерево, починаючи від 45 гривень», –

зазначила Лебідь.

У той же час вона підкреслює, що фірми надають

послуги лише в межах приватної власності, не складаючи при цьому конкуренцію

«Київзеленбуду».

«Одним словом, що і потрібно було довести: на роботі з

деревами, яку в «Київзеленбуді» вважають доцільною, і науково

обґрунтованою, комунальники непогано заробляють. І неважливо, що арбористы

(фахівці з догляду за деревами) в один голос плачуть про те, що це

варварство, безгосподарність і лицемірство — обрізати рослини тим способом,

як це робиться в Києві», – пише блогер.

Також Лебідь цитує ЗМІ, які стверджують, що тільки на

закупівлю саджанців у минулому році «Київзеленбуд» витратив 22 млн грн. «А

враховуючи те, що цю зиму молоді деревця (наприклад, ті, що на Липській) можуть

і не пережити, наступної навесні їх знову доведеться зрізати і викорчовувати.

Кругообіг обрубки в природі буде вічним, коли в справу вступає «Київзеленбуд»,

– констатує Лебідь.

Раніше SKELET-info повідомляв, що столичне ТОВ «Аркада Строй Холдинг» виграло тендер «Київзеленбуду» на ремонт парку «Перемога» в Дніпровському районі. Вартість тендеру склала 44,69 мільйонів гривень.