Ізраїль завдав по Сирії новий удар: сили Асада понесли втрати

ППО Сирії знищила понад 30 ізраїльських крилатих ракет і керованих авіабомб, стверджують російські військові.

Четверо сирійських військових загинули в ніч на понеділок в результаті авіаудару Ізраїлю. Ще шість чоловік були поранені. Про це повідомляє Національний центр управління обороною РФ у понеділок, 21 січня.

“21 січня 2019 року в період з 02:11 до 02:56 ВПС Ізраїлю завдали три авіаційних удару по території Сирії з західного, південно-західного та південного напрямків”, – йдеться в повідомленні.

Російські військові стверджують, що протиповітряна оборона Сирії знищила понад 30 ізраїльських крилатих ракет і керованих авіабомб. Але при цьому авіаудар Ізраїлю завдав ушкодження міжнародного аеропорту Дамаска.

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю в ніч на понеділок повідомила, що почала атаку на іранські сили Аль-Кудс в Сирії.

“Ми застерігаємо сирійські збройні сили від спроб завдати шкоди ізраїльським силам або території Ізраїлю”, – сказано в її заяві.

В кінці грудня минулого року прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що армія Ізраїлю продовжить завдавати ударів по військових об’єктах Ірану в Сирії.