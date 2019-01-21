Георгій Бовт про те, як росіяни мріють про списання боргів за газ

Громадськість розбурхана: як так, грозненський районний суд списав 9 млрд рублів боргів жителям республіки за платежами за газ. Борги, визнані безнадійними. А головне (так було сказано в заяві прокуратури, яка звернулася в суд), їх справляння може призвести до зростання соціальної напруженості. Я вважаю, це великий почин. І він повинен бути підхоплений.

Залишимо осторонь міркування про специфіку відносин Чечні і федерального центру, який вважає весь газ своїм. І так все зрозуміло. Не станемо заглиблюватися і суть правосуддя в одному окремо взятому суб’єкті федерації. Думаю, суддя райсуду не сам дотумкал до такої креативної ідеї, а орієнтувався на настрої у верхах. Як і в інших судах відбувається. Справа не в цьому. У всякому разі, не тільки в цьому. Списання боргів – це певною мірою втілення Російської Мрії, так що по-своєму шкода, що першими додумалися до такого її втілення в життя волелюбні горяни. Втім, почин вже підхоплений в інших регіонах. «А нам, а нам?», — пролунало з Башкирії, Чувашії та Смоленської області. А подумалося – так і взагалі скрізь. Сподіваюся, ідея буде підхоплена у всеросійському масштабі.

Недарма новина миттєво стала вірусної.

І ніхто не згадав ні про яке контрактне прав, прости, господи, ні про виконання зобов’язань, на чому тримається вся ринкова економіка. Всі подумали одне і те ж: чому їм можна, а нам не можна? І це дуже по-нашому, душевно і вельми-скрепно.

Тепер, звичайно, на приборкання економічно-сороміцьких думок будуть кинуті всі сили кураторів внутрішньої політики. Полетять депеші, будуть розіслані «темники», тридцять тисяч кур’єрів рознесуть по країні роз’яснення шкідливості даної ідеї. Телепропагандисты вловлять еманацію, як їм треба ще більше заглибитися в хитросплетіння української передвиборної кампанії, а також американського . А з приводу великого почину грозненського райсуду – щоб shut up.

Однак ідея вже вирвалася на свободу, рано чи пізно вона оволодіє масами. Я вірю. Як Бакунін вірив у споконвічно-соціалістичний дух російського народу. Може, не за нашого життя, але це все одно станеться. Ми отринем і порвемо всі рахунки, договори і зобов’язання. Тому що списання боргів – це наше розуміння справедливості. Якщо важко платити – то має бути невід’ємне право не платити.

Це розуміння, виношене не під спудом вікового існування контрактного права та протестантської етики, а на основі світорозуміння, згідно з яким всі банкіри/лихварі, бариги, комерсанти – один чорт, глитаї.

А тому повинні ділитися нажитим, оскільки немає і не може бути ніякого чесно нажитого в таких кількостях на нашій злиденній землі, а може бути тільки награбоване. Вони цього не заслужили, в нашому розумінні. А ми не заслужили на них горбатитися і дупу рвати. Ми, велика духовна цивілізація, не для того явлені світу.

Адже що таке цей самий газ, який монополіст через «межрегионгазы» нам продає за цінами, які за пострадянський час зросли в десятки разів? Це наше загальнонародне надбання. Так і в рекламі по «телеку» сказано. А там брехати не будуть. Надра та їх багатства належать народу, приблизно так написано і в Конституції. Так чому ми за це повинні платити? Чому в газодобувній Туркменії, яка ніяк не багатшими нашої країни, влади можуть дозволити собі безкоштовні норми газового споживання, а ми не можемо? Понад безкоштовних нормативів плата там теж є, вона не так давно була підвищена вперше з 1993 року до цілих 8 доларів за тисячу кубометрів. Тоді як в Росії ці ж кубометри стоять, без жодної безкоштовної норми, в залежності від тарифів і регіонів, вже близько 100 доларів.

Але ні, ми платимо в цілому справно, а газовики справно відключають неплатників. Підставою для відключення може стати прострочення на 2 місяці. Потім – повідомлення за 20 днів і привіт, трубу зріжуть. Посилань в законодавстві на те, що, мовляв будинок опалюється «на газу», а на дворі зима, не передбачено. Списання безнадійних боргів як «чохом» в законодавстві також немає. До кожного боржника повинен бути індивідуальний підхід, в тому числі нужденним повинні виділяти субсидії. Виділяють? Практика списання безнадійних боргів у Росії існує на практиці: так, судові пристави щороку списують як неможливі до стягнення банківських та інших боргів на 2,2-2,5 трлн рублів.

Пільги з оплати послуг ЖКГ мають: багатодітні сім’ї; пенсіонери (не більш ніж на 50% від норми споживання газу); інваліди і та ІІ групи; учасники бойових дій; ветерани праці; ветерани ВВВ; незаможні сім’ї і багато інші категорії громадян. Знаєте, які встановлені пільгові норми» у місяць? А ось вони: для житлового приміщення, незалежно від того, чи це квартира або приватний будинок, встановлений витрата газу в 8,1 куб. м, для готування їжі – 10,6 куб. м, якщо відсутня нагрівач, що працює від газу – 5,3 куб. м, при наявності газової колонки та лічильника – 12,7 куб. м. Всякий, хто має справу з індивідуальним газопостачанням і платить за лічильником, легко познають вони, що це навіть не жебрацькі норми, а взагалі чисто символічні.

У минулому році сума заборгованості по платежах за газопостачання з Росії підбиралася до 200 млрд рублів. Однак дисципліна платежів при цьому зростала всі останні роки, досягнувши 97-98%. Темпи зростання обсягу неплатежів теж сповільнюються. Люди покірно в масі своїй тягнуть лямку щороку підвищуються тарифів, а якщо і нарікають, то не протестують. Масові неплатежі можна в таких умовах розглядати формою протесту. Може в Чечні просто більш розвинене громадянське суспільство? До того ж, як ми знаємо, добре озброєне. Може, в цьому справа?

Сума боргів по платежах за ЖКГ росіян в минулому році досягала півтрильйона рублів. Разом з юрособами – півтора трильйона. Це можна порівняти з нинішнім рекордним профіцитом федерального бюджету, який супроводжується ще й підвищенням усяких податків та поборів. Той же ПДВ можна було в умовах такого фінансового достатку і не підвищувати. Але не щадять нас фіскали, чого вже там. Але хіба справляння цих ЖКГ-боргів не веде до зростання соціальної напруженості і, більш того, до підриву авторитету верховної влади, яка у нас, як відомо, за все відповідає? Ну і чому б, якщо рішення про блокування інтернет-ресурсів будь-яким російським судом є прецедентними для всієї країни, рішення грозненського суду не зробити прецедентним для всієї Росії? Слабо? Шкода, що слабо. А ще можна додати майже 14 трильйонів рублів боргів росіян перед банками і 5 трильйонів – за судовими позовами.

Все списати, всім все пробачити! Перезапустити Росію разом з усією її державно-капіталістично-олігархічною економікою! Ми он царські борги самі собі «пробачили» в 1917-м — да як добре (вважають багато) жили потім 70 років.

І нам потім навіть ще давали в борг. І ми давали. І потім прощали. За обіцянку таких кредитуються країн прагнути до перемоги комунізму на всій планеті. За мрію фактично платили. За фук.

Зрештою загальне прощення боргів перед «глитаями», породженими «гайдаровско-єльцинської» приватизацією, можна буде вважати нашою формою примирення з її грабіжницькими підсумками. Це стане наш всеросійський «Пакт Монклоа» (був укладений різними політичними силами в пост-франкістської Іспанії з метою не ворушити минуле зайвий раз). Бо де особисто моя частка від того ж «Газпрому»? Де мої щорічні відрахування від продажу природних багатств, як для жителів Аляски (до 2 тис. доларів на рік і більше, між іншим). Чому глави держкорпорацій отримують такі несусвітні «бабки» в добу, які простому росіянину не заробити за рік? Чому держкорпорація містить німецький футбольний клуб (я б і відомий російський зняв з обліку), а я повинен платити за тисячу кубів вже майже 6 тисяч рублів? І це ми ще про ціни на бензин і дизель не почали розмову. І про економічну доцільність всяких північних, південних і турецьких потоків. А чому наша щедра держава списує десятками мільярдів борги африканським і не тільки країнам? Після 1991 року було прощено боргів на $130 млрд. Ніж ми самі гірші африканської країни?

«Це колумніст остаточно сбрендил, несіть іншого», — подумає читач. Ну що він несе? Адже якщо всі ці маревні пропозиції втілити у життя, настане повний економічний колапс і хаос. І буде в нас як у Венесуелі, де приблизно такими методами довели країну до стану навіть не економічної, а гуманітарної катастрофи. Але чому тоді в тому числі наші державні (!) корпорації продовжують вкладати в цю країну мільярди доларів?

У Радянському Союзі теж практикували масове та періодичне списання боргів відстаючим колгоспам. Процвітати вони від цього не стали. Радянське сільське господарство не могло прогодувати країну і перебувало в стані перманентного занепаду. Так, пам’ятаємо, було таке. Але помріяти все одно хочеться.

«Росія без боргів!» Який прекрасний гасло для «перезавантаження» всієї системи. Закреслимо обтяжливе минуле і почнемо з чистого аркуша.

Америку нам все одно вже не наздогнати. І навіть Китай не наздогнати. І навіть Португалію за рівнем життя – теж не наздогнати. Зате яка легка і безтурботна настане у нас життя поза всяких зобов’язань. Ну, на якийсь час. Поки все остаточно не впаде. Так воно і так туди йде, помітить скептик. На що ми йому відповімо: «Зате ми так кінчимо яскравіше». Всяка мрія адже, щоб довести її нездійсненність, повинна бути випробувана. А раптом у нас станеться диво побудови Халяви в одній окремо взятій країні? А раптом це не халява, а саме так виглядає соціальна справедливість по-нашому?