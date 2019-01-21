З банку «Порто-Франко» незаконно вивели 500 мільйонів

Реальна (оціночна) вартість активів банку «Порто-Франко»

менше балансової майже в 25 разів, а недостатність майна фінустанови

становить понад 500 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Фонду

гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Встановлено, що пропажа майна виникла в результаті

протиправних дій колишніх власників банку україни, які одночасно були його

керівниками. Активи виводили з допомогою «схемних» кредитних операцій з

пов’язаними компаніями, що мають ознаки фіктивності. Зокрема, власники

використовували і свої фірми.

На сьогодні фонд з власних коштів вже відшкодував 433,65

млн грн. При цьому загальна сума акцептированных претензій кредиторів — 644,39 млн

грн. У ФГВФО вважають, що у вкладників, чиї депозити перевищували 200 тисяч грн,

шансів повернути гроші майже немає.

Незважаючи на те, що відкриті кримінальні провадження і є

обвинувальні вироки у справах, що стосується пов’язаних осіб, повернути виведені

кошти поки не вдалося. Однак для кредиторів банку шанс отримати кошти

все-таки існує.

Так, за рішенням Приморського районного суду Одеси від

24.03.2017 р. по справі № 522/18781/15 винні повинні були відшкодувати

заподіяний збиток. Але рішення не виконано, оскільки, зокрема, один з

головних фігурантів справи, голова наглядової ради банку

«Порто-Франко» – М. Школенко – в даний час знаходиться в розшуку за статтею

привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК).

У той же час один з відповідачів зараз намагається оспорити

законне і обґрунтоване рішення і уникнути відповідальності, зазначають у фонді.

Таким чином, суд апеляційної інстанції повинен вирішити, чи дадуть відповідь винні

за виведення коштів вкладників та інших кредиторів банку. Розгляд справи

Апеляційним судом Одеської області було призначено на 12 лютого.

Раніше SKELET-info повідомляв, що через кредитування пов’язаних осіб зі столичного банку «Богуслав» в 2016-2017 роках було виведено більше 300 млн грн.

До цього стало відомо, що нардеп від «Опозиційного

блоку» Олександр Вілкул є партнером представника «Блоку Петра

Порошенко» Андрія Павелка за корупційною схемою з привласнення понад 200 млн гривень «Родовід банку».