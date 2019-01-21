Суддя Господарського суду Києва Світлана Чебикіна поповнила ряди суддів Дмитра Святаша

Про це заявили юристи контрольованій народним депутатом Дмитром Святашем та його бізнес-партнером Василем Поляковим Групи компаній “АІС”, пише Антикор.

Також вони зазначили, що Світлана Олександрівна Чебикіна, стала єдиним служителем Феміди, який став на захист інтересів бізнесу ГК “АІС”. Мова йде про справу 910/15262/18 за позовом одного з орендарів площ ГК “АІС” — “Интехстандарт” Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) і новому управителю майна Групи компаній “АІС” про визнання недійсним договору управління активами від 06.09.2018, який був укладений між відповідачами і компенсації збитків у розмірі 1,5 млн. грн.

Нагадаємо,в квітні цього року майно, що належить ГК “АІС” було заарештовано у рамках кримінального провадження № 12013110000001043 за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами АТ “УкрСиббанк” в особливо великих розмірах, фіктивного підприємництва, підроблення документів та їх використання.