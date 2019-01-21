«Нафтогаз» виплатить Коломойському більше $3 млн компенсації

Лондонський міжнародний арбітражний суд виніс рішення у спорі компаній Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова проти НАК «Нафтогаз України» про виконання акціонерного угоди «Укрнафти». Держкомпанію змусили сплатити 75% судових витрат позивачів, заявили в юридичній фірмі Fieldfisher, що представляє міноритаріїв «Укрнафти», повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Так, «Нафтогаз» повинен компенсувати понад 3 млн фунтів стерлінгів

судових витрат, оскільки позивачі — Коломойський і Боголюбов — є «успішної

стороною», яка виграла розгляд в цілому, оскільки суд відмовився оголосити

акціонерне угоду повністю недійсним або таким, що не має законної

сили .

Раніше SKELET-info повідомляв, що Націоналізований «ПриватБанк» подав апеляційну скаргу на рішення Високого суду Лондона з питання юрисдикції справи проти колишніх власників банку Коломойського і Боголюбова.

Сам «ПриватБанк» протягом слухань у Високому суді Лондона представив детальні аргументи і докази позову

і судового наказу про всесвітній арешт активів. До початку слухання справи

відповідачі відмовилися від майже половини аргументів, які вони планували

уявити.

Також повідомлялося, що інтереси партнерів екс-глави

«Привабанк» Коломойського і Боголюбова будуть захищати юристи компанії, яка раніше допомагала

який втік з України Віктору Януковичу у справі Юлії Тимошенко.