За 2018 рік мільярдери стали багатшими на 12%, а добробут бідних впало на 11% – дослідження

Таким чином, світові кошти концентруються в руках невеликої кількості людей.

Міжнародне об’єднання Oxfam опублікувало доповідь, згідно з яким стан 26 найбагатших людей світу виявилося порівнянним з достатком 3,8 млрд бідних людей. Про це повідомляється на сайті організації.

Відзначається, що в 2018 році мільярдери стали багатшими на 12%, а в той же час, рівень добробуту бідних знизився на 11%. За рік статки понад 2 200 мільярдерів збільшилися на $ 900 млрд. Крім того Oxfam підрахували, що в період 2017-2018 років кожні два дні ще одна людина заробляла перший мільярд.

У результаті перерозподілу, кошти концентруються в руках меншої кількості людей: у 2017 році з станом найбіднішої половини населення планети можна було зіставити майно 43 мільярдерів, у 2016 році – 61.

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Об’єднання показало такий перерозподіл на прикладі керівника компанії Amazon Джеффа Безоса – найбагатшої людини в світі. Навіть 1% його стану можна порівняти з бюджетом Ефіопії на охорону здоров’я.

Уточнюється, що для дослідження були використані дані Credit Suisse про добробут людей в світі за період з червня 2017 року до червня 2018 року, а також рейтинг найбагатших людей світу за версією Forbes за березень 2018 року.