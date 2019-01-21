В Абхазії розбився російський БТР, є загиблі

Бронетранспортер, який їхав у колоні військової техніки, впав в ущелину з висоти 40 метрів.

В Абхазії по дорозі на базу перекинувся російський БТР-80, в результаті чого троє вояків загинуло, ще двоє постраждали. Про це в понеділок, 21 січня, повідомляється в прес-релізі Південного військового округу.

Зазначається, що інцидент стався 18 січня при проходженні колони бойової техніки з гірського полігону Цабал в пункт постійної дислокації. БТР-80 перекинувся і впав в ущелину.

“В результаті ДТП троє військовослужбовців загинули. Двоє постраждалих військовослужбовців екстрено евакуйовані в окружний військовий госпіталь спеціальними вертольотами Мі-8, оснащеними медичними модулями на борту. Їм надана кваліфікована медична допомога”, – йдеться в повідомленні.

Тим часом, ТАСС з посиланням на джерело в силових структурах повідомляє, що БТР, в якому було п’ять осіб, впав з висоти близько 40 метрів. На місце події прибули рятувальники так званого “міністерства з надзвичайних ситуацій Абхазії”, які підняли постраждалих з обриву.

Комісія Південного військового округу розглядає кілька причин того, що сталося, в числі яких технічна несправність і людський фактор.