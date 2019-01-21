Facebook і влада Німеччини будуть спільно боротися проти маніпуляцій на виборах

Facebook і BSI будуть розробляти стратегії для уникнення втручань у хід виборів.

Найбільша у світі соціальна мережа Facebook спільно з німецьким Федеральним відомством з безпеки інформаційних технологій (BSI) будуть співпрацювати проти маніпуляцій на виборах.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на слова головного операційного директора компанії Facebook Шеріл Сандберг.

За її словами, в рамках співпраці Facebook і BSI розробляти стратегії, що дозволить уникнути втручань у хід виборів, оскільки у багатьох країнах платформи американської компанії – соцмережа Facebook, фотосервіс Instagram і месенджер Whatsapp – активно використовуються партіями і політиками під час виборчих кампаній. При цьому досить поширені мова ненависті і фальшиві новини.

Згадавши про витік даних 87 мільйонів користувачів соцмережі, якими скористалася компанія Cambridge Analytica, Сандберг зазначила, що сьогодні 30 тисяч працівників компанії покращують рівень безпеки, а це втричі більше, ніж до 2017 року.

“Наша робота ще не закінчена”, – запевнила вона.

Сандберг також оголосила, що в рамках нового партнерського проекту з Технічним університетом Мюнхена Facebook виділить 7,5 мільйона доларів на створення центру досліджень етики штучного інтелекту.