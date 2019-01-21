Ізраїль завдав масованого удару по передмістя Дамаску: загинули 11 людей

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини це була найсильніша ізраїльська атака за час війни в Сирії.

У результаті ударів Ізраїлю поблизу сирійської столиці Дамаску загинули щонайменше 11 людей, повідомляє в понеділок, 21 січня, Jerusalem Post з посиланням на контактують з сирійською опозицією очевидців.

Всі вони – або військові, або бійці воєнізованих формувань. За їх даними, двоє загиблих – сирійці.

Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих у результаті ударів.

Ізраїльські ВВС атакували склади з зброєю, штаб іранської розвідки і тренувальний табір. Крім цього в Телеграм повідомляється про спробу удару по сирійській базі ППО, сили якої випустили з ізраїльським літакам і крилатим ракетам кілька десятків протиракет.

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR, Великобританія) це була найсильніша ізраїльська атака за весь час війни в Сирії.