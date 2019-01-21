У Чорному морі виявили шлюпку з тілом чоловіка

Шлюпка може належати кораблю Волго-Балт, який затонув біля берегів Туреччини 7 січня.

В нейтральних водах Чорного моря в районі російського міста Туапсе в шлюпці знайдено тіло мертвого чоловіка. Про це повідомляє Південне слідче управління на транспорті СК РФ у понеділок, 21 січня.

“Приблизно 70-100 милях від берега міста Туапсе членами екіпажу судна NURS виявлено тіло чоловіка, яке перебуває у шлюпці, імовірно, належить теплоходу Волго-Балт”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що човен відбуксирували в Новоросійськ.

“В даний час проведено огляд тіла і судна, встановлюється особа чоловіка, призначена судово-медична експертиза. Проводяться перевірочні заходи”, – додали в російському Следкоме.