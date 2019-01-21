В Україні зміниться курс долара: до чого готуватися

В Україні курс долара найближчим часом може опуститися нижче психологічної позначки в 28 грн/$. Головна причина – сезонні фактори, які в кінці січня і лютому будуть сприяти зміцненню гривні.

OBOZREVATEL розібрався, як може змінитися курс долара найближчим часом.

Як зміниться курс долара: прогноз аналітиків

Наприкінці січня в Україні традиційно розпочинається сезон зміцнення національної валюти. Причин для цього декілька: наближається період виплати податків, закінчилися свята, експортери отримують першу валютну виручку. Всі ці фактори сприяють зростанню пропозиції на валютному ринку.

Чим більше доларів продають в Україні, тим дешевше він стоїть. Так, вже кілька років Нацбанк проводить політику вільного курсоутворення. Тобто ціна валюти визначається ринковими чинниками, а не вручну регулюється НБУ.

Якщо 19 січня курс складає близько 28,02 грн/$, то вже через сім днів на думку більшість опитаних аналітиків опуститься до 27,7-27,8 грн/$. “Переходу гривні від зниження до відновлення сприяють закінчення сезонних святкових факторів і наближення періоду сплати податків. На найближчий тиждень ми очікуємо помірного зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн”, – прогнозує старший аналітик “Альпарі” Вадим Иосуб.

З такою думкою також погоджується фінансовий аналітик Володимир Мазуренко. Експерт вважає, що якщо наступний тиждень не стане стартом сезону зміцнення, то точно покаже стабільну ситуацію на валютному ринку. Найбільш ймовірна ціна валюти на цей період, вважає Мазуренко, становить 27,9 грн/$.

“Думаю, найближчим часом буде хороша тенденція до зміцнення. Якщо НБУ не буде виходити на ринок і скуповувати так звані надлишки, то отримаємо непоганий показник зміцнення. Лютий, якщо ви подивитеся на ситуацію в минулі роки, вже стабільно – сезон зміцнення”, – пояснює аналітик.

“Якщо НБУ не буде виходити на ринок і скуповувати так звані надлишки, то отримаємо непоганий показник зміцнення”, – пояснює аналітик.

Менш оптимістично налаштований аналітик Єгор Комов. Він вважає, що коридор для долара на найближчий тиждень становить 27,9-28,2 грн/$.Експерт вважає, що в короткостроковій перспективі причин для девальвації немає. Так, Національний банк накопичив рекордні за 5 років резерви. Правда, при цьому є певні ризики, пов’язані з необхідністю виплачувати зовнішні борги. Також курс гривні може “просісти”, якщо знизяться ціни на зовнішніх сировинних ринках.

“На тиждень мій прогноз – від 27,9 до 28,2 грн/$. Це непоганий показник. Минулого року ми бачили, що зміцнення тривало довше, ніж зазвичай. А девальвація виявилася не так значна. Тому і зараз, цілком можливо, в кінці січня вже буде хороший показник зміцнення”, – розповідає аналітик.

Як розповів на прес-конференції голова НБУ Яків Смолій, в 2019 році курс долара буде коливатися, при цьому коливання будуть незначними і у нбу достатньо резервів для того, щоб утримати стабільну ситуацію. “Зовнішня кон’юнктура залежить від зовнішніх ринків. Впливає ціна на нафту, яка коливається на світовому ринку”, – зазначив Смолій.

Українців чекають нові валютні правила

Вже у лютому ситуація на валютному ринку може змінитися у зв’язку з новим законом і прийнятими НБУ правилами.

Коли можна розплачуватися валютою. Гривня, як і зараз, залишається єдиною валютою для розрахунків. Проте нові правила передбачають певні винятки. Наприклад, платити зарплату в доларах офіційно зможуть морякам, дипломатів, консулів і іншим співробітникам представництв іноземних держав. Українці ж зможуть розраховуватися валютою в наступних випадках:

• платити іноземцям (інвесторам і постачальникам);

• переводити валюту;

• розраховуватися за страхування життя;

• купувати державні цінні папери.

Що буде з валютними переказами. На даний момент без документів українці мають право перевести валюту на суму, еквівалентну 15 тис. грн. В наступному році цю норму збільшать до 150 тис. грн, а в майбутньому – зовсім скасують. Також нововведення торкнеться і поштових переказів. Зараз ліміт у валюті – 300 євро. Наступного року його планують збільшити до 10 тис. євро, а в майбутньому прибрати окремі обмеження для поштових переказів.

Де можна буде купувати валюту і які рублі заборонять. Використовувати монети і купюри із зображенням анексованого Росією Криму в Україні заборонять. “Банкноти та монети Центрального банку Російської Федерації з картами, символами, будівлями, розташованими на окупованих Російською Федерацією адміністративно-територіальних одиницях України”, – йдеться в документі.