В Україні влада обмежує права і свободу — Human Rights Watch

У минулому році в Україні продовжували обмежувати свободу вираження думок, свободу інформації та ЗМІ, не доклали достатньо зусиль для розслідування нападів на активістів і недостатньо протистояли насильству проти меншин. Про це йдеться у Всесвітній доповіді Human Rights Watch щодо ситуації з правами людини у 2018 році.

«Український уряд продовжувало обмежувати свободу

вираження думок, свободу інформації та свободу ЗМІ, намагаючись виправдати їх

необхідністю протистояти російської військової агресії та антиукраїнської

пропаганді», — йдеться в доповіді.

Крім того, правозахисники заявили, що українська влада не

проводили ефективного розслідування численних випадків нападів на

громадських активістів, згадуючи смерть у листопаді від опіків антикорупційної активістки Катерини Гандзюк, яку в липні облили

кислотою.

Також, в HRW вважають, що в Україні недостатньо

протистояли насильству стосовно таких меншин, як роми і представники

ЛГБТ, зазначаючи, що більшість таких випадків поліція не реагувала належним

чином.

Раніше SKELET-info повідомляв, що в Україні почастішали напади на журналістів. Також члени регламентного комітету парламенту вважають, що якщо депутат не дав згоди на те, щоб його знімали у Верховній Раді, таке фото і відео потрібно вилучати.

До цього стало відомо, як голосують екс-журналісти за заборону сайтів.