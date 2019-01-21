Ракетний есмінець США прибув до Батумі

США направили судно, щоб посилити оперативне співробітництво з союзниками і партнерами НАТО.

У понеділок, 21 січня, ракетний есмінець США USS Donald Cook (DDG-75) прибув у Грузію.

Як повідомили в прес-службі американського військового відомства, корабель досяг порту Батумі в Чорному морі.

Наголошується, що США направили судно, щоб посилити оперативне співробітництво з союзниками і партнерами НАТО і продемонструвати спільну рішучість щодо безпеки Чорного моря в рамках операції Atlantic Resolve.

Нагадаємо, есмінець попрямував в Чорне море 19 січня.

Цей крок здійснюється на тлі ескалації напруги в регіоні після агресивних дій Росії в Керченській протоці, коли були захоплені українські моряки і кораблі.

Раніше США направили в Чорне море десантний корабель USS Форт McHenry. Онприбыл в румунський порт Констанца.