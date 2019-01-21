Спілкувався сьогодні з вчителем однієї зі шкіл окупованого рф Донецька. Розповіла мені тітка про свої будні.

Отже, нашого героя звуть… Неважливо як звуть її. У людини 18 років стажу роботи, вона вчитель молодших класів, її відповідальність входять діти від 7 до 10 років. Робота не особливо пильна, тітка обожнює дітей.

До війни, з її слів, серед учнів не було видно особливої різниці з якої родини дитина: з багатою або з роботяг. Були дрібні відмінності тільки: телефони, сережки, ланцюжки, але все це заборонялося в школі, щоб не провокувати більш старших учнів.

В принципі, до війни все було терпимо: вчителі вчили, діти були толерантні, вандалів або дітей, що люблять битися в основному було зовсім мало. Раз на рік у рік робили ремонт класу за гроші батьків, нічого незвичайного. Так, зарплата до війни у людини була не дуже висока – від 1600 до 2000 грн, але на життя вистачало, якщо займатися репетиторством і іноді братися вести додаткові години.

Ну а потім почався треш під назвою рюцке світ. Окупанти з ходу переробили навчальні програми, вилучили українські книги з бібліотек+навчальних програм і привезли російські книжки з рф. Ну а дітей стали з ходу вчити ненавидіти Україну, любити рф і вивчати так званий рідний край.

Також прийшли вимоги від фейкового міністерства абразаваннийя дыныры про те, які книги читати, які не читати, українських письменників з програми навчальної виключити+ народні казки. Все стало заточене на російський лад – вяликии песатели рыфы, рюцке казки і т д.

Всі так звані ранки і типу народні гуляння у молодших класів – це лютий пиздец з прославлення голови дыныры і недореспублики за допомогою російських методистів і методичок, школу засипали журналами з рф і книгами про вяликой расии. Правда, було одне дивне вимога, яке здавалося дивним тільки спочатку: матеріал для навчання потрібно підбирати з урахуванням характеристик дітей.

Ну а після тотальної зачистки в школі всього Українського, з’явилися хорти. Хорти учні тобто. Це діти так званих зашытников дыныры, які абсолютно не відчуває землі під ногами. Вони можуть послати вчителя, побити однокласника, у них своє коло спілкування з дітьми холопів вони фактично не спілкуються. Хорти можуть погрожувати вчителям і знають лексикон батьків, можуть лякати підвалом педагогів або тим, що наскаржаться на тупу укропку і шо тато на розстріл забере сучку.

Але, крім хортів, з’явилися також діти з поламаною психікою, перелякані. Ці діти ведуть себе скуто, вони лякаються гучних звуків, часто істеричать. Іноді, коли над їхніми страхами однокласники сміються, діти лізуть в бійки і б’ються до крові, як на рингу для боїв без правил. Також діти стали сильно відрізнятися за зовнішнім виглядом: діти, батьки яких типу нова влада одягнені на порядок краще, а діти простих смертних, цивільних, максимум виглядають доглянуто, у них нових речей майже немає, бо немає грошей у батьків.

Учні молодших класів вбирають все як губка. Все, про що брешуть по тб, по радіо, в інтернеті або брехня від батьків вони сприймають за чисту монету, адже критичне мислення в них ще відсутня, вони не готові сперечатися зі старшими. Після 14 року стало дуже мало здібних дітей або здатних до навчання взагалі, діти не хочуть вчитися від слова зовсім. У школах на окупованих часто проводять опитування на тему: хто ким хоче стати і сумні висновки: що хлопчики, дівчатка, бачать себе на війні або пов’язаними з війною. Це дуже страшно, адже діти не розуміють, що є майбутнє без війни, танків, автоматів і відірваних ніг, інвалідів війни та обстрілів. Хлопчики хочуть бути військовими, дівчатка теж чи медсестрами.

Одним словом, йде мілітаризація дітей повним ходом, починаючи з першого класу. Колеги з старших класів теж в шоці: намір надіти військову форму не зникає аж до 10-11 класу, діти хочуть воювати. Вчителі, навіть ватні на всю голову, не один раз зверталися в так зване окупаційне райвно, щоб зменшити градус мілітаризації, адже вони бачать наслідки війни та її реалії.

Але… Але начальство постійно посилає нахуй прямим текстом тих, хто проти зниження культу війни при навчанні дітей у школах. Офіційна позиція окупаційного райвно: не заважайте дітям самим зробити свій вибір, не треба розповідати їм про життя без війни або про майбутнє без війни, ваше завдання – змусити дітей любити росію і померти за росію, тому більше російських військово-патріотичних програм і розповідей про всякі подвиги розвідників, танкістів і так далі, тчк.

Дітей не вчать творення в школі, їм не розповідають про майбутнє без війни, про те, яким воно може бути і які мирні професії є. Діти стали більш грубими і жорстокими, їх все менше хвилює мораль, немає ярковыраженых талантів, в суспільстві школярів рулить тупий стадний інстинкт.

Взагалі у цих дітей немає майбутнього без України, яка вичистить все те лайно, яке ллється у вуха і голови цих малих. Інакше ці діти стануть ніким: вони підуть воювати, потім їх прикопают тихенько і придумають казку про американський спецназ, який їх знищив. Всі. Тільки старшокласники розуміють, що ловити в Донецьку нема чого, треба валити поки не пізно, якщо у тебе батьки не ставляться до окупаційній владі.

Моралі немає. Спасибі рф за поламані долі і психіку Українських дітей Донбасу. Носорогвамбрат, росіяни.

Фашик Донецький