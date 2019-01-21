У Сирії автомобіль терориста-смертника врізався у військовий конвой

В результаті вибуху замінованого автомобіля загинули п’ять бійців Сирійських демократичних сил.

У понеділок, 21 січня, в Сирії терорист-смертник підірвав автомобіль біля колони американських військовослужбовців, які йшли в супроводі курдських Сирійських демократичних сил (SDF).

За даними спостерігачів Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, в результаті вибуху замінованого автомобіля загинули п’ять бійців SDF.

Напад на курдська-американський конвой сталося на дорозі в провінції Ель-Хасак. Спостерігачі повідомили, що замінований автомобіль врізався в машину SDF.

“Терорист-смертник направив автомобіль, начинений бомбами, на конвой американських військ у супроводі SDF на дорозі Хасак-Шадади”, – заявили в Сирійському центрі.

Згідно пропагандистському агентству Amaq, пов’язаній з терористами Ісламська держава, угруповання взяло на себе відповідальність за атаку на військову колону.

Очолювана США міжнародна коаліція підтвердила атаку на об’єднаний конвой сил США і сирійських союзників в Сирії. В результаті підриву автомобіля ніхто з американських військовослужбовців не постраждав.

Атака сталася менш ніж через тиждень після нападу на американських військовослужбовців і їх місцевих союзників у стратегічному місті Манбидж.