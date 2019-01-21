Ватикан запустив додаток для молитов з Папою Римським

20 січня Папа Римський Франциск, виступаючи на недільній проповіді, оголосив про запуск платформи для молитов «Сlick To Pray» («Натисни і молись»).

«Закликаю вас, особливо молодь, завантажити додаток і продовжувати молитися зі мною за мир і благополуччя», – заявив Папа Римський Франциск.

Платформа працює на шести мовах: англійській, німецькою, португальською, італійською, французькою та іспанською.

Ресурс складається з трьох розділів: «Молися з татом», «Молися кожен день», «Молися в мережі». З допомогою останнього користувачі можуть обмінюватися молитвами один з одним.