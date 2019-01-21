Відома блогерша загинула під час подорожі

Дівчина прославився сміливими фото в купальниках і без них, зробленими під час подорожей.

Китаянка Джіджі Ву вважала себе завзятою мандрівницею і прославилася незвичайними фото. Блогер любила підкорювати вершини і знімалася в горах в купальнику.

Останній раз 11 січня Ву вирушила в одиночний похід в надії підкорити найвищу вершину Тайваню Юйшань. Через вісім днів блогер подала сигнал лиха, повідомивши, що впала в ущелину і не може вибратися.

З-за поганої погоди три рятувальні групи були змушені повернутися назад, так і не дійшовши до дівчини. Коли дві групи альпіністів змогли дістатися до ущелини, вони виявили там бездиханне тіло китаянки. Виявилося, що вона замерзла на смерть.



















