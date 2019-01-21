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Відома блогерша загинула під час подорожі

21.01.2019

Известная блогерша погибла во время путешествияДівчина прославився сміливими фото в купальниках і без них, зробленими під час подорожей.

Китаянка Джіджі Ву вважала себе завзятою мандрівницею і прославилася незвичайними фото. Блогер любила підкорювати вершини і знімалася в горах в купальнику.

Останній раз 11 січня Ву вирушила в одиночний похід в надії підкорити найвищу вершину Тайваню Юйшань. Через вісім днів блогер подала сигнал лиха, повідомивши, що впала в ущелину і не може вибратися.

З-за поганої погоди три рятувальні групи були змушені повернутися назад, так і не дійшовши до дівчини. Коли дві групи альпіністів змогли дістатися до ущелини, вони виявили там бездиханне тіло китаянки. Виявилося, що вона замерзла на смерть.

Известная блогерша погибла во время путешествия
Известная блогерша погибла во время путешествия
Известная блогерша погибла во время путешествия
Известная блогерша погибла во время путешествия
Известная блогерша погибла во время путешествия
Известная блогерша погибла во время путешествия
Известная блогерша погибла во время путешествия
Известная блогерша погибла во время путешествия
Известная блогерша погибла во время путешествия
Известная блогерша погибла во время путешествия

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