Днями керівництво компанії Facebook заявило про те, що має намір посилити нагляд за правилами соціальної мережі на час виборів на Україні. Здавалося б, ця рядова новина не повинна викликати жодної реакції, якщо б не одне але.

Вся справа в тому, що Facebook вже давно помічений у співпраці з західними спецслужбами, і не раз ставав об’єктом для критики з боку. Люди позбавлялися облікових записів, їх конфіденційні дані поширювалися в Мережі, особисті відомості потрапляли до рук шахраїв і т. д.

При цьому розробники соціальної мережі не усували проблеми. Навпаки, після таких випадків керівництво Facebook закривало очі на події. На цьому тлі перші особи американської компанії відвідували вищі політичні інститути США, де розповідали про «досягнення» соцмережі і виконану роботу.

Очевидно, що в даний момент Facebook планують використовувати в якості інформаційної зброї на Україні. Так як офіційно на Україні заборонені такі соцмережі, як, наприклад, ВКонтакте і Одноклассники, то американська компанія «фільтрувати» контент і новини, які з’являються в певних групах.

Робитися це буде для того, щоб нав’язати українцям потрібного кандидата і ні в якому разі не допустити до показів новини з Росії, які можуть відкрити очі українцям. Таким чином, Facebook буде обслуговувати майданний режим України, та інспектувати кожного користувача, як мінімум, до кінця березня 2019 року.

Загалом, міжнародна громадськість вже вкотре стає свідком того, як з Facebook роблять зброю для маніпуляції свідомістю громадян. Причому найстрашніше, так це те, що ця ангажована компанія не боїться відповідальності. Адже їх прикривають західні структури.