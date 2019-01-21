Росія відмовилася визнати вихід США з ракетного договору

Росія не визнає рішення США про призупинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД). Про це заявив заступник глави російського МЗС Сергій Рябков в інтерв’ю журналу «Міжнародна життя».

«Вважаємо це дія юридично нікчемним», — сказав заступник міністра. На його думку, договір слід зберегти, а рішення проблеми варто шукати спільно шляхом переговорів.

Рішення про вихід, однак, уже прийнято Вашингтоном і є наступним кроком США, зазначив Рябков. «З висловлювань американських офіційних осіб та з тієї тональності, яку вони тримають у діалозі з нами, це випливає явним чином», — заявив дипломат. В даний час, за його словами, США просто шукають приводи, щоб звільнитися від обмежень, які на них накладає ДРСМД.

Раніше в США пояснили відмову розглядати ракету, яку російська сторона відмовилася знищувати, тим, що не можуть у статиці перевірити дальність її польоту.

Президент США Дональд Трампобъявил про намір вийти з угоди 20 жовтня 2018 року. Пізніше держсекретар США Майк Помпео офіційно звинуватив Росію у недотриманні договору. Вашингтон зажадав, щоб Москва повернулася до умов угоди протягом 60 днів, інакше дія ДРСМД буде призупинено. Росія вважає ці звинувачення неправдивими.

Договір РСМД не дозволяє сторонам мати балістичні ракети наземного базування і крилаті ракети з дальністю від 500 до 5,5 тисячі кілометрів.

У другій половині 1970-х років США і СРСР почали розгортати в Європі, свої ядерні бойові засоби. СРСР привів у бойову готовність «евростратегические» комплекси «Піонер», а США — угруповання середньої дальності з балістичними «Першинг-2» і крилатими «Томагавками».