Зростання економіки Китаю сповільнилося до мінімуму за 28 років

Зростання ВВП Китаю в четвертому кварталі склав 6,4%, сповільнившись у порівнянні з попереднім кварталом, коли економіка КНР зросла на 6,5%.

В цілому за 2018 рік ВВП Китаю виріс на 6,6%, що є найгіршим показником з 1990 року. Експерти Reuters очікують, що в 2019 році Китай знизить прогноз зростання ВВП до 6-6,5%.

Уповільнення зростання економіки — одна з основних завдань, що стоять перед владою Китаю. Очікувалося, що пропозиції з цього приводу представить голова КНР Сі Цзіньпін у середині грудня у промові, присвяченій 40-річчю початку реформ. Проте тоді голова Китаю ніяких змін в економічній політиці пропонувати не став, закликавши лише завершити вже йдуть реформи.

Китай — друга після США найбільша економіка світу. Уповільнення зростання ВВП Китаю може надати негативний вплив на всю світову економіку.