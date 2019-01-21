Туреччина завершила підготовку до операції на сході Сирії

Ердоган зазначив, що Анкара дасть рішучу відповідь на будь-які нападки на адресу Туреччини.

Ердоган зазначив, що Анкара дасть рішучу відповідь на будь-які нападки на адресу Туреччини. Він додав, що Туреччина не допустить перетворення зони безпеки на півночі Сирії в місце, де активно орудують терористи.

Президент заявив, що Анкара щиро прагне до консенсусу в діалозі з США, Росією та іншими силами, але це не означає, що вона буде сидіти склавши руки і спокійно спостерігати за тим, що відбувається в регіоні.

“Туреччина зосередила всю міць на своїй південній межі і уважно слідкує за подіями. Будемо раді, якщо обіцянки, дані Туреччини, будуть виконані. В іншому випадку ми зробимо кроки, які виходять з національної стратегії. Підготовка до операції в більше ступеня завершена”, – сказав він.

До цього Ердоган заявив, що Туреччина готова взяти відповідальність за безпеку в сирійському Манбидже.