«Газпром» почав боротися з Чечнею з-за боргів за газ

Дочірнє підрозділ державної компанії «Газпром» — «Газпром міжрегіонгаз Грозний» — оскаржило рішення Заводського районного суду Грозного, який раніше ухвалив пробачити борги за газ на суму дев’ять мільярдів рублів. Про це радіостанції «Говорить Москва» повідомили в прес-службі компанії.

«”Газпром міжрегіонгаз Грозний” подало апеляційну скаргу на рішення Заводського районного суду міста Грозного, який задовольнив вимогу прокуратури Чеченської Республіки про покладення на постачальника газу обов’язки щодо списання в бухгалтерському обліку дебіторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності», — заявили в компанії.

18 січня прокуратура Чеченської Республіки повідомила, що у зв’язку із закінченням строку давності та потенційними протестами суд визнав безнадійними борги жителів республіки перед «дочкою» «Газпрому» і постановив списати їх.

Компанія тоді стверджувала, що оскаржить це рішення суду, що й зробила в понеділок, 21 січня. При цьому заяви чеченських влади фактично спровокували аналогічні реакції в інших регіонах Росії. Слідом за Чечнею списання боргів зажадали в Смоленської, Астраханської і Самарської областях, Чуваської Республіці.