В Японії заговорили про підписання мирного договору з Росією

Японський прем’єр-міністр Сіндзо Абе розглядає можливість укладення мирного договору з Росією, якщо вона передасть Японії два з чотирьох спірних Курильських островів.

Про це повідомили джерела в уряді Японії, передає Kyodo.

Співрозмовники агентства розповіли, що передача островів Ітуруп і Кунашир на даний момент виглядає нереалістично, але острова Шикотан і Хабомаї, як вважає Абе, повинні бути передані Японії де-факто.

За словами джерел, Абе розуміє, що якщо Японія продовжить наполягати на поверненні відразу чотирьох островів, то це може привести до глухого кута у переговорах і скоротити шанси на отримання і Хабомаї і Шикотана.