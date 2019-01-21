А чоловіків розумних і талановитих у нас не вистачає

Останнім часом люблять дебатувати на тему, що може бути для інопланетянина предметом максимально характеризує досягнення цивілізації. І якщо б вони під-час запитали у мене, то на перше місце я б поставив не колесо, не автомобіль і не інтернет, але багатозначну посмішку на вустах молодою, красивою, добре відпочила петербурженки слов’янської зовнішності університетської освіти. Бо немає нічого досконаліше!

Але чому ж західноєвропейські жінки не такі хороші? Там же нескінченні війни століттями перемішували гени! Вже не природний відбір і тут зіграв свою підступну роль. Адже традиційно на Заході спалювали на вогнищах найзухваліших, прекрасних або недоступних дам, так званих відьом. Тьху-тьху-тьху, у нас в Росії багато до чого додумалися, але до цього поки немає.

Навпаки, масово випускали, знищували, садили і виганяли (іноді оптом пароплавами) за кордон надто розумних і діловитих мужиків…Розмножували трієчників…

Наприклад, я був свідком, як в наш 5 відділ Ленінградського ВНДІ Потужного Радіобудування надійшли після армії два партійних молодих людини, які ввечері вчилися інституті. Зовні, начебто нормальні, здорові хлопці, але виділялися серед інших відсутністю інтересу до професії. Вічно вони стояли біля туалету, «курили», безперервно вклоняючись з начальством, по імені-по батькові. Їх поведінка я виправдовував тим, що ж дійсно важко поєднувати роботу з навчанням, а для своєї зручності їх охрестив трієчниками Т1 і Т2. Я щиро шкодував їх за неприкаяність, але вони все ж примудрилися закінчити інститут.

І от як раз до того часу в інституті сформувалась «важливе Державне завдання»: треба було оформити партійний стенд із портретами улюблених народом Вождів, причому розташувати їх в умілій послідовності по відношенню до великого Центрального Портрета. Саме з цією задачею майстерно впорався Т1, і, природно, став самим головним партійцем в інституті, то є одним з кутів доленосного совкового «трикутника». Йому по заслугах дали Державний орден, який, кажуть, раніше отримували іноді і трудящі «за видатні досягнення в науці та виробництві».

А що ж – уславлені мною технарі? Таки – нічого. Проковтнули! (прошу вибачення за еротичність метафори). Благородного гніву не спостерігалося. Що ж це було: інтелігентність, свинство чи рабство? Швидше за все, звичайний красноватенький російський компот з названих компонентів.

І «…немає на світі нічого підліше російської тупого терпіння, нехлюйства і безтурботності…Сморкнись кожен росіянин… в сторону запопадливих влади – і соплями змило б всю цю нечисть…»,- це В. П. Астаф’єв «Останній уклін» (я так не можу, а купюри – мої).

Про подібному див. також мої «Різнокольорові спогади» Петро Новыш

www.proza.ru/2010/01/09/225

Ю. Ільяшенко, професор Мехмату МГУ згадав у журналі «ОГОНЕКЪ» про повоєнних «золотих роках механіко-математичного факультету МДУ» в розвитку вітчизняної науки, і про те, чому і як в подальшому, в самому кінці 60 х «настав регрес на довгі-довгі роки», при якому «протягом чорного двацатилетия» факультет «заповнився перевіреними» з породи «круглих трієчників». В результаті , зухвало вважає професор, «50% кращих радянських математиків виїхало до США і там вони склали 10% кращих американських математиків».

Поуехало вкрай багато талановитих вчених, інженерів і підприємців, а на їх місці явно підвищилася кількість перевірених служивих трієчників».

Сьогодні хронічно ділових і розумних чоловіків не вистачає… Це призводить до бідності країни…

І нашим освіченим прекрасним дамам стало незатишно.

Єва Манілова # пояснила:

«Їй жити б хотілося інакше,

Носити дорогоцінний наряд.

Але коні все скачуть і скачуть,

А хати горять і горять…»