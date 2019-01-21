Стали відомі основні кнопкодави 2018 року

У минулому році у Верховній Раді щонайменше 140 нардепів

кнопкодавили 1 270 разів. Така кількість порушень зафіксував громадський рух

«Чесно», повідомляється на сайті активістів.

Найчастіше на кнопкодавстві ловили представників фракції «Блок

Петра Порошенко» (475 разів), фракції «Народний фронт» (334 рази) і групи «Відродження»

(237 разів).

Більше всіх порушував персональне голосування Антон Яценко з групи «Відродження» — 97 разів. На другому місці – Андрій Шинькович з «Солідарності» – 89 разів.

У «Чесно» додали, що проблема неперсонального голосування

пов’язана з низьким рівнем відвідуваності нардепів.

Раніше «Чесно» опублікувало рейтинг кнопкодавів Верховної Ради восьмого скликання –

за три роки голосували за себе і за сусіда 102 народних обранця, порушивши основний

закон 321 разів.







Як повідомляв SKELET-info, нардеп від «Народного фронту», перший заступник голови комітету з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець запропонував парламенту ввести кримінальну відповідальність за неперсональне голосування депутатів у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.