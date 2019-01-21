Президент Roshen Москалевський купить агрокомпанію

В’ячеслав Москалевський

Антимонопольний комітет України дозволив венчурному фонду

президента кондитерської корпорації «Рошен» (Roshen) В’ячеслава Москалевського

купити компанію «Летичів-Агро» (Хмельницька область). Про це йдеться в

повідомленні АМКУ.

«Надано дозвіл ВАТ «Закритий

недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд

«Кондитеринвест» (кінцевим бенефіціарним власником є Москалевський)

на придбання частки в статутному капіталі ТОВ «Летичів-Агро» (с. Снитовка ,

Летичівський р-н, Хмельницька обл.), що забезпечує перевищення 50% голосів у

вищому органі управління товариства», — йдеться в повідомленні.

Сам Москалевський у коментарі виданню LIGA.net уточнив, що потужності «Летичів-Агро» дозволять посилити позиції в рослинництві і збільшити кількість великої рогатої худоби (ВРХ).

«Таке придбання дозволить збільшити потужності для

утримання ВРХ. На племзаводі Літинський у Вінницькій області зараз вже близько

двох тисяч голів. Я маю намір у «Летичів-Агро» продовжити займатися вирощуванням

зернових», — зазначив Москалевський.

«Летичів Агро» займається вирощуванням зернових, бобових і

олійних культур. Основні бенефіціари — Джордж Рор і Моріс Табасиник, які

є власниками NCH Capital. В Україні NCH Capital представлені

агрохолдингом «Агропросперис» з більш ніж 400 тисячами гектарів землі і банком

«Агропросперис».

Раніше SKELET-info повідомляв, що компанія Rothschild, яка керує і управляє трастом корпорацією Roshen, вирішила вперше перерахувати дивіденди президентові України Петру Порошенку.

Також українські компанії Roshen”, «Конті» та «АВК» увійшли у рейтинг найбільших виробників солодощів в світі

Global Top 100 Candy Companies.

За даними ЗМІ, незважаючи на свої обіцянки в 2014 році продати

кондитерську корпорацію Roshen, Порошенко продовжує отримувати прибуток від її

діяльності.