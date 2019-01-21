Президент Roshen Москалевський купить агрокомпанію

В’ячеслав Москалевський
Антимонопольний комітет України дозволив венчурному фонду
президента кондитерської корпорації «Рошен» (Roshen) В’ячеслава Москалевського
купити компанію «Летичів-Агро» (Хмельницька область). Про це йдеться в
повідомленні АМКУ.
«Надано дозвіл ВАТ «Закритий
недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд
«Кондитеринвест» (кінцевим бенефіціарним власником є Москалевський)
на придбання частки в статутному капіталі ТОВ «Летичів-Агро» (с. Снитовка ,
Летичівський р-н, Хмельницька обл.), що забезпечує перевищення 50% голосів у
вищому органі управління товариства», — йдеться в повідомленні.
Сам Москалевський у коментарі виданню LIGA.net уточнив, що потужності «Летичів-Агро» дозволять посилити позиції в рослинництві і збільшити кількість великої рогатої худоби (ВРХ).
«Таке придбання дозволить збільшити потужності для
утримання ВРХ. На племзаводі Літинський у Вінницькій області зараз вже близько
двох тисяч голів. Я маю намір у «Летичів-Агро» продовжити займатися вирощуванням
зернових», — зазначив Москалевський.
«Летичів Агро» займається вирощуванням зернових, бобових і
олійних культур. Основні бенефіціари — Джордж Рор і Моріс Табасиник, які
є власниками NCH Capital. В Україні NCH Capital представлені
агрохолдингом «Агропросперис» з більш ніж 400 тисячами гектарів землі і банком
«Агропросперис».
Раніше SKELET-info повідомляв, що компанія Rothschild, яка керує і управляє трастом корпорацією Roshen, вирішила вперше перерахувати дивіденди президентові України Петру Порошенку.
Також українські компанії Roshen”, «Конті» та «АВК» увійшли у рейтинг найбільших виробників солодощів в світі
Global Top 100 Candy Companies.
За даними ЗМІ, незважаючи на свої обіцянки в 2014 році продати
кондитерську корпорацію Roshen, Порошенко продовжує отримувати прибуток від її
діяльності.