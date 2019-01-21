У міністра оборони Британії в туалеті висить папір із зображенням Путіна, – ЗМІ

І образливої фрази російською мовою.

У міністра оборони Великобританії Гевіна Вільямсона в туалеті висить папір із зображенням російського президента Володимира Путіна і образливої фрази російською мовою.

З моменту вступу на посаду міністра оборони Гевін Вільямсон пишається своєю жорсткою позицією щодо Росії та її президента Володимира Путіна.

“Цей крок навряд чи порадує Москви, яка була замішана в конфлікті з паном Вільямсоном після отруєння Скрипалів «Новачком» в Соулсбери в минулому році. Тоді він викликав звинувачення в свою адресу словами про те, що Росія повинна «піти і заткнутися»”, – пише видання.

Джерело, близьке до міністра оборони, підтвердив, що рулон туалетного паперу Путіна знаходився в його особистому кабінеті в міністерстві оборони, і сказав, що пан Вільямсон придбав його як звичайний подарунок від когось. Він додали: «Це був подарунок жартома. Всі знають, що у Гевіна дуже гарне почуття гумору.

Представник Кремля ніяк не прокоментував цю ситуацію.