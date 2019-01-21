Число жертв вибуху на трубопроводі в Мексиці зросла до 89 людей

У лікарнях залишається 51 потерпілий.

У Мексиці число загиблих при вибуху на трубопроводі зросло до 89 людей. Про це в понеділок, 21 січня, заявив міністр охорони здоров’я країни Хорхе Алькосер.

Зокрема, на прес-конференції в Мехіко він зазначив, що в лікарнях залишається 51 постраждав у результаті вибуху. У той же час двоє були відправлені в госпіталь американського міста Галвестон в Техасі.

Раніше число загиблих в результаті вибуху на трубопроводі в Мексиці зросла до 85 осіб.

Нагадаємо, потужний вибух і пожежа сталися 18 січня на великому трубопроводі Туспан-Тула в штаті Ідальго в момент, коли сотні людей крали бензин.

Мексиканська державна нафтова компанія Pemex офіційно підтвердила, що вибух на трубопроводі став результатом незаконної врізки. Люди прийшли до місця витоку або навмисної врізки з каністрами та бідонами і наповнювали їх, коли стався вибух.