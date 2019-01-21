Блогер розповіла, на чому заробляють комунальники «Київзеленбуду»

Комунальне об’єднання «Київзеленбуд» за минулий рік витратило 11,969 млн грн на обрізку дерев. Про це повідомила Наталія Лебідь у своєму блозі на сайті з посиланням на офіційну відповідь підприємства.

Згідно з документом, «Київзеленбуд» провело санитарнуюобрезку 56 905 дерев і прибирання сухостою 6 435 дерев. Таким чином, всередньому компанія витратила 188 гривень на одне дерево, підрахувала блогер.

У той же час приватні фірми столиці такі услугипредоставляют за більш низькими цінами. «Наприклад, компанія Ibud береться удалитьаварийное дерево за 50 гривень, а обрізати садове — також по 50. На ресурсі Altiusможно видалити сухі гілки по 60 гривень за штуку. А якщо хочеться ще немногосэкономить, то Zcentr і кронирует, і спиляє дерево, починаючи від 45 гривень», –зазначила Лебідь.

У той же час вона підкреслює, що фірми предоставляютуслуги лише в межах приватної власності, не складаючи при цьому конкуренцію«Київзеленбуду».

«Одним словом, що і потрібно було довести: на роботі сдеревьями, яку в «Київзеленбуді» вважають доцільною, і научнообоснованной, комунальники непогано заробляють. І неважливо, що арбористы(фахівці з догляду за деревами) в один голос плачуть про те, що этоварварство, безгосподарність і лицемірство — обрізати рослини тим способом,як це робиться в Києві», – пише блогер.

Також Лебідь цитує ЗМІ, які стверджують, що тільки назакупку саджанців у минулому році «Київзеленбуд» витратив 22 млн грн. «Аучитывая те, що цю зиму молоді деревця (наприклад, ті, що на Липській) могути не пережити, наступної навесні їх знову доведеться зрізати і викорчовувати.Кругообіг обрубки в природі буде вічним, коли в справу вступає «Київзеленбуд»,– констатує Лебідь.