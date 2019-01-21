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Блогер розповіла, на чому заробляють комунальники «Київзеленбуду»

21.01.2019

Блогер рассказала, на чем зарабатывают коммунальщики «Киевзеленстроя»

Комунальне об’єднання «Київзеленбуд» за минулий рік витратило 11,969 млн грн на обрізку дерев. Про це повідомила Наталія Лебідь у своєму блозі на сайті з посиланням на офіційну відповідь підприємства.

Згідно з документом, «Київзеленбуд» провело санитарнуюобрезку 56 905 дерев і прибирання сухостою 6 435 дерев. Таким чином, всередньому компанія витратила 188 гривень на одне дерево, підрахувала блогер.

У той же час приватні фірми столиці такі услугипредоставляют за більш низькими цінами. «Наприклад, компанія Ibud береться удалитьаварийное дерево за 50 гривень, а обрізати садове — також по 50. На ресурсі Altiusможно видалити сухі гілки по 60 гривень за штуку. А якщо хочеться ще немногосэкономить, то Zcentr і кронирует, і спиляє дерево, починаючи від 45 гривень», –зазначила Лебідь.

У той же час вона підкреслює, що фірми предоставляютуслуги лише в межах приватної власності, не складаючи при цьому конкуренцію«Київзеленбуду».

«Одним словом, що і потрібно було довести: на роботі сдеревьями, яку в «Київзеленбуді» вважають доцільною, і научнообоснованной, комунальники непогано заробляють. І неважливо, що арбористы(фахівці з догляду за деревами) в один голос плачуть про те, що этоварварство, безгосподарність і лицемірство — обрізати рослини тим способом,як це робиться в Києві», – пише блогер.

Також Лебідь цитує ЗМІ, які стверджують, що тільки назакупку саджанців у минулому році «Київзеленбуд» витратив 22 млн грн. «Аучитывая те, що цю зиму молоді деревця (наприклад, ті, що на Липській) могути не пережити, наступної навесні їх знову доведеться зрізати і викорчовувати.Кругообіг обрубки в природі буде вічним, коли в справу вступає «Київзеленбуд»,– констатує Лебідь.

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