Оголошена екстрена евакуація: в Магнітогорську сталося нове ПП

У Магнітогорську (Росія) місцевим жителям масово розіслали попередження про загрози вибухів в медичних і загальноосвітніх закладах, а також ТРЦ. Листи городяни виклали в соціальних мережах.

Одне з таких листів надійшло на електронну адресу міської лікарні №1. Повідомляється, що в медустанові йде евакуація.

Також у зв’язку з загрозою евакуювали школу. За повідомленнями очевидців, учнів вивели на вулицю за територію школи, на місце прибули поліція і кінологи.



“В 62-й школі евакуювали всіх учнів і вчителів в екстреному порядку. Багато поліції з собаками, школу оточили”, — пишуть у групі “Чорне і біле Магнітогорськ” в соцмережі “ВКонтакте”.

Також жителі Магнітогорська повідомляють, що в платній школі “Льовушка” евакуювали всіх дітей, їх відправили додому.

В анонімних листах згадувалися трагедія 31 грудня, коли в результаті обвалення під’їзду будинку загинули 39 осіб, а також інцидент з вибухом маршрутного таксі в центрі міста.

У прес-службі Управління ФСБ росії по Челябінській області факт отримання повідомлень підтвердили. “Проводиться перевірка”, — заявили у відомстві.

Разом з тим влади Магнітогорська вважають анонімну розсилку повідомлень про нібито підготовлювані вибухи в місті спамом і закликають жителів не панікувати, так як кожне повідомлення перевіряється спецслужбами.

Прес-служба міськадміністрації просить городян “не піддаватися на провокації”.